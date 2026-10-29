Intendente electo de Fernando de la Mora dice que reducirá G. 7.000 millones en salarios

El intendente electo de la ciudad de Fernando de la Mora, Luis Fernando Franco Vergara (PLRA), fijó su postura sobre la administración comunal que asumirá formalmente. Durante una entrevista durante programa Mesa con EVP por ABC TV, el jefe comunal liberal se mostró satisfecho con el triunfo obtenido en las urnas por casi 4.000 votos de diferencia, resultado que calificó como un respaldo directo de la ciudadanía a la continuidad de un proyecto de gestión que supo penetrar incluso en el electorado colorado.

Franco explicó que el traspaso de mando se realiza sin sobresaltos políticos con el intendente saliente, Alcides Riveros, con quien comparte equipo político.

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Sin embargo, no ocultó la pesada herencia financiera y el ahogamiento operativo que padece la comuna, afectada por el desgaste económico que dejó en su momento el fallido proyecto del Metrobús, los destrozos en la capa asfáltica provocados por las obras inconclusas de la Essap y la ejecución del sistema de alcantarillado sanitario. Agregó además de los estragos de la granizada que golpeó recientemente al departamento Central.

Plantea un ajuste en la plantilla de funcionarios

La medida más contundente anunciada por el jefe comunal entrante pasa por la reestructuración profunda del capital humano. Franco reveló que el municipio cuenta actualmente con más de 1.200 funcionarios, entre nombrados, contratados, personal de cuadrilla y docentes de escuelas municipales, lo que representa una carga financiera insostenible para el presupuesto local.

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En ese sentido, prometió cumplir con un compromiso clave de su campaña, que fue recortar cerca de G. 7.000 millones anuales en el rubro de salarios.

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“Le dije a los concejales y a la gente del sindicato que la Municipalidad no es una empresa de empleo ni una sociedad de socorros mutuos. El fernandino no tiene por qué pagarle el sueldo a gente que no cumple funciones directas”, sentenció.

El jefe comunal adelantó que no le teme al costo político que puedan acarrear estas medidas impopulares durante sus cinco años de mandato, argumentando que no dudará en no renovar contratos o desvincular al personal que no justifique su presencia para dar respiro a las arcas municipales.

Buscará diálogo con Mburuvicha Róga para atraer obras

Al abordar la relación con el Gobierno central, Franco abogó por la reconstrucción de un diálogo entre las autoridades locales y el Poder Ejecutivo.

El intendente electo lamentó que Fernando de la Mora haya quedado fuera de importantes paquetes de obras viales de la Entidad Binacional Itaipú o del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), y aseguró que golpeará todas las puertas institucionales que sean necesarias para revertir esta marginación.

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“Si me tengo que ir a arrodillar ante el presidente Santiago Peña para conseguir obras, salud o seguridad para mi ciudad, no tengo ningún problema en hacerlo. La política tiene que ser flexible para buscar el beneficio de la gente”, enfatizó.

Agregó que una de sus mayores exigencias para el Gobierno nacional será el refuerzo urgente de la dotación policial, considerando que el distrito apenas cuenta con dos o tres patrulleras operativas para cubrir la enorme demanda ciudadana en materia de prevención del delito.