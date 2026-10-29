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Automovilismo
29 de octubre de 2026 - 04:40

Joan Mir regresa a la competición y dice sentirse "muy bien"

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Redacción deportes, 29 oct (EFE).- El español Joan Mir (Honda RC 213 V) regresa a la competición, ausente desde la carrera de Misano, en el Gran Premio de Malasia de MotoGP, y dice sentirse "muy bien", lo cual destaca que es "importante", porque afirma que necesitó "parar forzosamente".

Por EFE
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"Tuve unos problemas de visión, que era lo más preocupante", explica Joan Mir, quien dice sufrió "extrema fatiga", que no podía controlar y que le obligó "a parar", pero añade, en declaraciones en el circuito de Sepang, que lo importante es que ahora está bien.

Y recuerda que se puso en tratamiento con el doctor Ángel Charte y que pudo ir siguiendo las pautas de lo que tenía que hacer cada semana y que notó una mejoría.

"Al principio no", explica, pero porque "siempre hay mucha incertidumbre, ya que no sabes muy bien qué es lo que pasa y cómo hacer para recuperarte", si bien al final se puede decir que se dio "un poco con la tecla".

Ya en modo competición reconoció que "el calor" será un problema y que "todos nos vamos a cansar", pero también insistió en que tuvo que parar porque sufría como mucho agotamiento, más de lo normal.

"Acababa las carreras muy cansado", que, explica, fue de "mejor a peor" y que fue empeorando "cada vez más, hasta un punto que no era capaz de ir, que fue cuando tuve que parar".

Y recuerda que "en Misano ya empezaba a no controlarlo", pero que con el calendario que tienen al final llevan mucho "estrés", pues insiste en que si el piloto tiene algún problema "es complicado de entender y continuar".

En cuanto a su regreso a la competición en sí, reconoce que va a ser "un fin de semana complicado", pues de Sepang señala que es una pista "físicamente durita" y que para él es un error ponerse "algún tipo de expectativa".

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