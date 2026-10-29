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Automovilismo
29 de octubre de 2026 - 06:10

Marc Márquez: "es un momento de la temporada en el que hay que asumir riesgos"

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Redacción deportes, 29 oct (EFE).- El español Marc Márquez (Ducati Desmosedici GP26), líder del mundial de MotoGP, ha destacado este jueves que llega al Gran Premio de Malasia, que se disputará este fin de semana en el circuito de Sepang, en "un momento de la temporada en el que hay que asumir riesgos".

Por EFE
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"Es verdad que estamos en un momento de la temporada en el que hay que asumir riesgos, como he hecho en Australia. Hay que dar el ciento por ciento en cada una de las carreras y sesiones, tratando de entender si estamos en disposición de competir con las Aprilia", ha explicado Marc Márquez en la conferencia de prensa previa al inicio de la competición.

Al recordar Australia, ha reconocido que "el hecho de que estuviese lloviendo por la mañana y fresco para el 'sprint'" le "permitió atacar" y ha detallado que su velocidad era muy similar a la de Martín, por lo que trató de "controlar la carrera", para intentar ganar "sin asumir riesgos extra".

"Martín era muy rápido y tuvimos una pelea increíble", ha recordado Marc Márquez, quien ha incidido en que lo importante fue que ganó y sumó los 12 puntos.

Asimismo, se ha mostrado contento de que pueda correr Martín, porque para él "es un piloto que lo va a intentar siempre" y que si ha recibido el 'apto' de la Comisión Médica de los grandes premios significa que puede "disputar la carrera y va a ser rápido".

En cuanto a la disputa del Gran Premio de Qatar, Marc Márquez fue claro y conciso: "no podemos decir nada".

Y, volviendo a la carrera de Sepang, ha resaltado del circuito que algunos años le ha costado "más", pero ha añadido que desde que es piloto de Ducati "no ha sido un mal circuito, sobre todo la pretemporada" y ha subrayado que en 2024 pudo estar cerca de 'Pecco' -Bagnaia- y Martín. También es un circuito que requiere un "pilotaje distinto" porque "la degradación de neumáticos es enorme", ha concluido.

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