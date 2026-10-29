Óscar Fuertes júnior, el piloto más joven de España en competir en un rally de tierra

El joven piloto madrileño, que lidera el campeonato de Bolivia de Rallys, en donde le han dejado competir desde los catorce años, correrá junto a su copiloto, Diego Vallejo, y disputará los tramos puntuables de esta prueba al volante de su Hyundai i20 Rally, mientras que en los tramos de enlace, al no tener la edad legal para tener carné de conducir, será su copiloto quien deba desplazarlos hasta los siguientes controles de paso.

El debut de Fuertes forma parte del programa de formación que Hyundai Motor España ha diseñado para el piloto pues la marca quiere que los rallys tengan un camino de formación desde edades tempranas, parecido al que acompaña a los jóvenes pilotos del 'karting' a la alta competición.

Óscar empezó en el 'karting' y, con sólo 11 años, se convirtió en el piloto más joven en participar en una prueba de rally cross del Campeonato de España.

Con 13 años, logró el subcampeonato de Europa, compitiendo contra pilotos de hasta 17 años, y también se proclamó campeón de España, resultados que llamaron la atención de Hyundai España, que lo incluyó en su programa en lo que es una apuesta novedosa en una disciplina que no cuenta con un camino de formación tan definido como la Fórmula Uno.

Su palmarés deportivo y los kilómetros acumulados en Bolivia le han abierto la puerta a competir en España con 15 años, un paso más en su trayectoria, de la que Leopoldo Satrústegui, presidente y CEO de Hyundai España explica en una nota de prensa que conocen al joven "desde su etapa en Rally Cross" y que lo han visto "crecer", por lo que "subirlo a un Rally2 oficial" era el siguiente paso de un plan a largo plazo".

La pasada temporada se proclamó campeón de España y subcampeón de Europa júnior de autocross, por lo que este año dio el salto a los rallys junto a Diego Vallejo y ha corrido en el Campeonato de Bolivia, donde lidera su categoría.

"Con esta iniciativa, Óscar Fuertes se convierte en el español más joven en pilotar un vehículo Rally2, motivo por el que reconoce que para él es una "gran oportunidad" y que con su edad poder subirse "a un Hyundai i20N Rally2 ‘Step2’ es algo mágico".

Fuertes ya ha probado el coche que pilotará en Granada, del que explica que en los primeros test que hizo quedó muy satisfecho y que tiene "muchas ganas" de que llegue la prueba.