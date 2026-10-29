Rafa Márquez, seleccionador de México, reconoce a 'Checo' Pérez como una leyenda

"Venimos a apoyar a 'Checo'. Lo felicito por su trayectoria, para nosotros los mexicanos es un ídolo; es una leyenda de este país. Ahora que se dedique a disfrutar este Gran Premio en el que le deseo lo mejor", afirmó el entrenador.

Márquez se reunió con Sergio Pérez en el 'hospitality' de Cadillac previo al Gran Premio de México que se correrá este domingo en el Autódromo Hermanos Rodríguez de la capital mexicana, en el que 'Checo' celebrará su participación en 300 carreras en el campeonato de la Fórmula 1.

Márquez también habló del estado del actual campeonato de Fórmula 1, el cual podría definirse en esta fecha para el italiano Andrea Kimi Antonelli, piloto de Mercedes.

Sergio Pérez se mostró entusiasmado con la visita de Márquez.

El piloto mexicano también habló de lo difícil que será para su escudería conseguir el primer punto de la temporada en la carrera del domingo.

"Necesitamos un milagro para conseguir ese punto", señaló.

Sobre su futuro en la Fórmula 1, ahora que renovó su estancia en Cadillac hasta el 2029, 'Checo' aceptó que, muy a su pesar, será el último contrato de su carrera.

"Aunque me encanta y es mi pasión lo que hago y me gustaría estar 10 años más, pero llega uno a una edad en la que hay que pensar en otras cosas; quiero estar más tiempo con mis hijos, por lo que tengo bien claro que estos tres años son parte de mi último contrato", explicó.

Sobre el porqué eligió para esta parte final de su carrera un equipo en formación, como Cadillac, en vez de uno consolidado que le permitiera pelear por estar en los primeros lugares dijo que hay retos más atractivos que sólo ganar.

"Podría haber ido a otra escudería para tener mejores resultados a corto plazo, sumar más puntos o pelear por campeonatos o victorias, pero la verdad es que no hay nada que me motive más que formar parte de crear algo nuevo y qué mejor que algo tan importante como es Cadillac", concluyó.