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Polideportivo
29 de octubre de 2026 - 21:17

Boxeador Alexander Vargas inicia carrera pro con la “mano derecha”

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El peleador Alexander Vargas debutó con triunfo en el campo rentado del boxeo, en la categoría Ligero. El atleta de 24 años estuvo combatiendo en la velada de la WPC y luego de una veintena de peleas amateur, se ilusiona para llegar lejos en el viril deporte de los puños profesional.

Por ABC Color
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Alexander contabiliza 26 peleas entre aficionados y ahora ya sumó su primera victoria como profesional, en la velada que se realizó bajo las normas de la World Pugilism Commission (WPC), con participación argentina.

Lea más: Minerva Montiel a cuartos

Vargas derrotó por puntos tras 4 asaltos a Emanuel Ramírez, en la categoría Welter, en la velada que tuvo lugar en el cuadrilátero del Club Deportivo General Santos, de la comunidad de Loma Pytã.

En su currículum amateur cuenta con Medalla de Plata en los Juegos Nacionales, Campeón Regional en Categoría Pluma y ahora aspira a mas en el mundo del boxeo.

Alex apunta al desafío por el título profesional paraguayo en su nueva categoría.

El atleta nacido en Loma Pyta, Asunción, señaló que “empecé a pelear a los 15 años, luego puse un paréntesis a los entrenamientos y combates, y volví a pelear desde los 18 años, sin parar ya hasta la actualidad”.

Agregó: “Toda mi carrera la estoy realizando en el Club General Santos, puesto que mi padre es también entrenador de esta disciplina”.

En cuanto a sus aspiraciones futuras, el boxeador, hoy profesional aseveró que “nuestra misión, junto a mi entrenador, es llegar a conquistar el cinturón de campeón del mundo de la WPC. Es pensar en grande para llegar lejos, por eso debo seguir trabajando con disciplina y esfuerzo, y soñar con llegar a lo mas alto en este deporte que abracé desde la adolescencia”.

Prosiguió: “Pero vamos paso a paso, pelea tras pelea. Ahora vamos a pelear por el Título Nacional Paraguayo y después vamos a tratar de ir por el título Sudamericano de la World Pugilism Commission (WPC). Lo primero es conseguir el título en nuestro país, y luego vamos a salir al extranjero a demostrar de qué estoy hecho, y traer títulos para Paraguay y el Club General Santos”.

Alexander agradeció la oportunidad que le brindan los medios y la gente que lo apoya, y sentenció: “Haré todo lo posible para honrar toda la confianza que depositan en mi persona, como un profesional del boxeo”.

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