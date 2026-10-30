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Automovilismo
30 de octubre de 2026 - 16:35

Leclerc marcó el mejor tiempo en el primer libre de Ciudad de México

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Redacción deportes, 30 oct (EFE).- El monegasco Charles Leclerc (Ferrari) marcó el mejor tiempo este viernes en el primer entrenamiento libre para el Gran Premio de Ciudad de México, el decimonoveno del Mundial de Fórmula Uno, que se disputa en el capitalino Autódromo Hermanos Rodríguez.

Por EFE
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En su mejor vuelta, Leclerc cubrió los 4.304 metros de la pista mexicana en un minuto, 18 segundos y 128 milésimas, 699 menos que el líder del Mundial, el italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), al que le basta con acabar noveno el domingo para certificar de forma matemática la consecución del título.

El probador danés Frederik Vesti, que rodó con el Mercedes del inglés George Russell -segundo en el campeonato, a 123 puntos de Antonelli-, marcó el tercer crono de la sesión, al igual que los anteriores, con el neumático blando; con el que se quedó en su mejor intento a 733 milésimas de Leclerc.

El segundo entrenamiento libre arrancará a las cuatro de la tarde (las once de la noche en horario peninsular español: las 22.00 horas GMT).

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