ABC
30 de octubre de 2026
Ir a ABC en el Este
Ensiestados
ABC TV de 14:00:00 a 15:59:00
Ver ABC TV
Periodísticamente
ABC Cardinal AM de 14:00 a 15:59
Escuchar ABC AM
Vitaminas
ABC FM 15:00 a 17:59
Escuchar ABC FM
Ensiestados
ABC TV de 14:00:00 a 15:59:00
Ver ABC TV
29º
Ahora
ver más
29º
Ahora
HOY
Min
15º
Máx
29º
undefined 2026-10-31
Min
17º
Máx
33º
undefined 2026-11-01
Min
19º
Máx
35º
undefined 2026-11-02
Min
19º
Máx
27º
undefined 2026-11-03
Min
19º
Máx
31º
undefined 2026-11-04
Min
22º
Máx
30º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
5.790
Venta
6.120
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.100
Venta
6.850

Ver Cotizaciones

Nacionales
30 de octubre de 2026 - 14:19

“Un campo de guerra”: un paraguayo sobrevivió al choque de trenes en España y relata cómo fue

Rodrigo Fernández Andés Heyn sonríe con traje oscuro y diploma en mano, con fondo de la Universidad Politécnica de Madrid.
Rodrigo Fernández Andés Heyn: El joven ingeniero paraguayo de 27 años sobrevivió al choque al viajar en el quinto vagón del tren Iryo.Rodrigo Fernández Andés

Un paraguayo residente en España viajaba en uno de los trenes involucrados en la tragedia ferroviaria ocurrida en Toledo. Sobrevivió sin heridas y, tras salir del vagón, ayudó a otros pasajeros. “Yo no me imaginé algo así”, relató sobre la escena que presenció.

Por ABC Color
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

El choque de dos trenes de alta velocidad en España dejó 69 muertos y 170 heridos. La tragedia ocurrió en las inmediaciones de la estación de Urda, en la provincia de Toledo, a unos 150 kilómetros al sur de Madrid.

Entre los pasajeros que vivieron el accidente estaba Rodrigo Fernández Andés Heyn, un paraguayo de 27 años oriundo de Lambaré que reside en España desde agosto del año pasado.

El joven, ingeniero civil, viajaba desde Madrid hacia Sevilla por motivos laborales. Ocupaba un asiento del vagón cinco del tren Iryo y considera que esa ubicación fue determinante para sobrevivir.

“Creo que por eso me termino salvando, porque al ser el quinto vagón ya el impacto se fue amortiguando”, contó.

Lea más: Sánchez sobre accidente ferroviario con 68 muertos: “Si ha habido negligencias, se sabrá”

Tren accidentado con daños visibles en el vagón cinco, rodeado de escombros y vegetación, en un día soleado.
Desde una de las ventanas de los vagones traseros se observan los restos del tren y el impacto sufrido sobre los rieles.

El tren se detuvo y luego sintió dos fuertes impactos

Fernández Andés relató que el viaje transcurría con normalidad hasta que, en un momento, el tren se detuvo en medio de la nada. La situación le llamó la atención porque no era habitual en sus viajes.

Según recordó, tampoco recibió explicaciones de la maquinista, mientras los tripulantes continuaban ofreciendo café a los pasajeros.

Minutos después, sintió lo que describió como dos aceleraciones repentinas y muy fuertes. “No siento como un choque, sino como que el tren enloquece y acelera de golpe”, recordó.

El movimiento hizo que algunos pasajeros que estaban acostados salieran despedidos. Rodrigo, sin embargo, permaneció sujeto entre su asiento y el de enfrente. Reveló que, por ello, no sufrió heridas ni tuvo dolores.

Personas intentando ayudar tras el accidente de tren, con un tren volcado de fondo y humo saliendo de un vagón.
Los sobrevivientes descendieron por el terraplén para alejarse de las vías y de los cables de alta tensión.

Bajó del vagón y comenzó a ayudar a los heridos

Al mirar por la ventana, vio el otro tren completamente destruido. En ese momento, según resaltó, comprendió que había ocurrido un accidente grave.

Los pasajeros tuvieron que abrir las puertas y bajar por el terraplén, con precaución por los cables eléctricos de alta tensión.

Fue ahí cuando Rodrigo dimensionó la magnitud de lo ocurrido. “Empiezo a ayudar ahí, le doy un poco de agua a una señora que estaba completamente ensangrentada”, relató.

También recordó a una familia que estaba cubierta de sangre y a un grupo de pasajeros que intentaba encontrar la manera de atravesar una reja para llegar a una estancia cercana.

Lea más: Miles de personas dedican minuto de silencio en España a víctimas del accidente de tren

Rodrigo Fernández Andés, joven con mochila oscura, observa el accidente ferroviario mientras sujeta su teléfono móvil.
Los vagones delanteros sufrieron el mayor impacto de la colisión, quedando gravemente destruidos a un lado de la vía cerca de Urda.

“Parecía un campo de guerra”

El primer vagón, que había recibido el mayor impacto, terminó cayendo sobre la reja y abrió un paso. Sin embargo, Rodrigo observó que comenzó a incendiarse.

“Veo también como que un chispazo fuerte y se empieza a prender fuego ese primer vagón”, contó.

La escena que tenía delante lo impactó profundamente. “Eso parecía un campo de guerra realmente”, expresó al recordar el momento.

“La magnitud del accidente era una cosa inimaginable. Nadie se pudo haber imaginado lo que estábamos viendo ahí. Yo particularmente no me imaginé algo así”, añadió.

Lea más: España, de luto tras la colisión de dos trenes que dejó al menos 68 muertos

Ambulancias de Sescam en un paisaje al aire libre durante un operativo de emergencia tras el accidente ferroviario.
Decenas de ambulancias y vehículos de rescate llegaron a la zona para atender a los heridos y trasladar a los casos más graves.

El operativo de rescate y la asistencia a los sobrevivientes

Rodrigo estimó que la Guardia Civil llegó unos 20 minutos después del accidente. También recordó la presencia de bomberos, policías, ambulancias y helicópteros que trasladaban a los heridos.

El paraguayo contó que intentó comunicarse con el servicio de emergencias 112, pero no obtuvo respuesta. Consideró que la línea podría haber estado saturada por la cantidad de llamadas.

Posteriormente, los pasajeros fueron separados según su estado de salud. “No había grises. Era o estás bien con algún que otro rasguño o estás muy mal”, relató.

Después de permanecer entre dos y tres horas en la zona del accidente, los sobrevivientes fueron trasladados en autobús hasta un polideportivo cercano, donde recibieron asistencia médica, alimentos y contención.

Rodrigo Fernández Andés, vestido de camiseta blanca, observa el accidente ferroviario con otros rescatistas en un entorno verde.
Pasajeros aguardan en las inmediaciones del lugar con sus pertenencias tras lograr salir de los vagones afectados.

“Veo desde el lado del milagro, no de tragedia”

Fernández Andés explicó que no había elegido específicamente el asiento que ocupaba. Había comprado el pasaje a último momento y la computadora le asignó el lugar.

“El asiento me asignó la computadora y ahí yo digo que Dios estuvo conmigo, porque decidió ponerme en ese asiento. Yo veo desde el lado del milagro, no desde el lado de la tragedia”, manifestó.

También destacó que los pasajeros de los vagones más afectados fueron quienes sufrieron las peores consecuencias. Según su percepción, el impacto se fue amortiguando hacia los vagones posteriores.

El joven dijo que pudo conversar con un ciudadano chileno que viajaba en el segundo vagón más afectado y que, pese a haber sufrido dos impactos y golpes, también logró sobrevivir.

Lea más: Choque de trenes en España: ya suman 68 fallecidos y se investiga error humano

Personas que investigan el suceso junto a camiones del ejército y grúas pesadas trabajan en los convoyes de los trenes de Renfe e Iryo que colisionaron ayer en Urda (Toledo).
Personas que investigan el suceso junto a camiones del ejército y grúas pesadas trabajan en los convoyes de los trenes de Renfe e Iryo que colisionaron ayer en Urda (Toledo).

Esperó llegar a Madrid para contarles a sus padres

Tras el accidente, Rodrigo se comunicó primero con su novia, que se encontraba de visita en España. Apenas pudo hacerlo, le escribió para avisarle que estaba bien y que había sobrevivido. “Estoy vivo de milagro” y “te amo” fueron algunas de las palabras que le envió, sin siquiera contarle inicialmente que había sufrido un accidente de tren.

Cuando posteriormente habló con ella, le pidió que no les dijera nada a los padres de él. Su mamá y su papá no sabían que él tenía previsto viajar a Sevilla por motivos laborales, por lo que decidió esperar hasta estar fuera de la zona del accidente y tener una mejor conexión para comunicarse con ellos.

Fernández Andés explicó que, incluso, llegó a considerar no contarles lo ocurrido, pero finalmente entendió que debían saberlo. Quería hacerlo cuando estuviera tranquilo y pudiera realizar una videollamada para que lo vieran en buenas condiciones. “Me preocupaba más mi mamá porque es más sensible, pero yo sé que mi papá también iba a estar muy preocupado”, relató.

Al llegar a Madrid, finalmente llamó a sus padres, quienes estaban juntos en ese momento. La reacción fue de profunda angustia y emoción: ambos rompieron en llanto al enterarse de que su hijo había estado en uno de los trenes involucrados en la tragedia. Rodrigo, por su parte, intentó tranquilizarlos mostrándoles a través de la videollamada que se encontraba bien.

Camiones del ejército y grúas pesadas trabajan en los convoyes de los trenes de Renfe e Iryo que colisionaron en Urda (Toledo) un día después del suceso.
Camiones del ejército y grúas pesadas trabajan en los convoyes de los trenes de Renfe e Iryo que colisionaron en Urda (Toledo) un día después del suceso.

No recibió contacto de la Embajada paraguaya

El sobreviviente señaló que, hasta el momento de la entrevista, no había recibido contacto del Consulado de Madrid ni de la Embajada paraguaya en España.

Explicó que, durante los registros posteriores al accidente, se identificó como paraguayo, pero que posiblemente las autoridades connacionales priorizaron la búsqueda de víctimas.

Agregó que tampoco maneja información confirmada sobre otros compatriotas que pudieran haber viajado en alguno de los dos trenes.

El cónsul paraguayo en Madrid, René Castillo, descartó ayer a ABC que haya compatriotas entre las víctimas fatales o heridos de gravedad.

Lea más: Choque de trenes en España: ¿hay paraguayos entre las víctimas?

Amplia presencia de medios de comunicación en el lugar del siniestro mientras miembros de los servicios de rescate y maquinaria pesada continúan este viernes los trabajos de rescate de los dos trenes accidentados este miércoles en Urda (Toledo), donde han fallecido al menos 69 personas.
Amplia presencia de medios de comunicación en el lugar del siniestro mientras miembros de los servicios de rescate y maquinaria pesada continúan este viernes los trabajos de rescate de los dos trenes accidentados este miércoles en Urda (Toledo), donde han fallecido al menos 69 personas.

Solidaridad con las familias afectadas

Rodrigo expresó su solidaridad con las familias de las víctimas y con las personas que permanecían hospitalizadas. “Me da mucha pena esa familia que hoy no tiene a sus seres queridos o siguen hospitalizados”, manifestó.

La tragedia ocurrida en la mañana del miércoles conmocionó a España, donde el Gobierno dispuso tres días de luto nacional, en vigencia desde ayer.

Lo
más leído
del día

01
Policiales
Mbocayaty: tres fallecidos y una herida grave tras choque frontal entre camión y automóvil
Ver más
02
Nacionales
Cuánto recaudan los sindicatos de la Municipalidad de Asunción y qué responden a la denuncia de usura
Ver más
03
Clima
Clima en Paraguay: ¿habrá tormentas este fin de semana?
Ver más
04
Policiales
Fuga en Emboscada: sospechan pagos de entre US$ 12.000 y 70.000 por celdas vip
Ver más
05
Política
Caso Zenaida: desmienten firma de acuerdo y revelan exigencia para borrar chats
Ver más

Te puede interesar