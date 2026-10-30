Cuánto recaudan los sindicatos de la Municipalidad de Asunción y qué responden a la denuncia de usura

Datos oficiales de la Municipalidad de Asunción confirman que los tres principales sindicatos de funcionarios comunales recaudaron más de G. 31.400 millones en un año y medio. La multimillonaria cifra se da a conocer en medio de fuertes denuncias de concejales sobre supuestos esquemas de usura y descuentos compulsivos a los trabajadores, lo que derivó en un pedido de informes a la Intendencia.

Municipalidad de Asunción: ¿Cuánto recaudan los sindicatos según datos oficiales?

Documentos oficiales de la Municipalidad de Asunción obtenidos por ABC, cuyo contenido fue confirmado por fuentes del Gabinete del intendente Luis Bello (ANR-cartista), revelan las cifras millonarias manejadas por los gremios. Los tres principales sindicatos de la institución comunal percibieron ingresos colosales durante el periodo comprendido entre enero de 2025 y junio de 2026. En total, las transferencias y pagos alcanzaron la suma de G. 31.413 millones, lo que equivale a unos US$ 5,4 millones al tipo de cambio actual.

Del monto total registrado por la administración central, el 86% fue a parar a una sola nucleación gremial. Específicamente, el Sindicato de Obreros y Empleados de la Municipalidad de Asunción (Sinoema) acaparó G. 27.242 millones (US$ 4,7 millones) en el citado lapso.

Por su parte, el Sindicato de Trabajadores de la Municipalidad de Asunción (Sitrama) recibió G. 3.437 millones, mientras que el Sindicato Municipal de Trabajadores (Simuca) captó G. 733 millones.

Estos millonarios desembolsos provienen de los fondos administrados por la comuna y reflejan el peso financiero que detentan estas organizaciones dentro del organigrama municipal.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Descuentos salariales y usura en la Comuna: la denuncia de concejales contra dirigentes sindicales

Los datos financieros se conocen en medio de fuertes denuncias de parte de concejales de Asunción, que acusan a los sindicatos de operar como un esquema de usura. Según los ediles, este sistema estaría financiado mediante descuentos compulsivos aplicados directamente sobre los salarios de los trabajadores municipales en actividad. Durante la sesión de la Junta Municipal de ayer, miércoles, el concejal Álvaro Grau (PPQ) solicitó informes a la Intendencia sobre estos descuentos.

En su exposición ante el pleno legislativo, Grau advirtió que la usura constituye el “motor económico” de estas cúpulas sindicales. Asimismo, el edil estimó que el monto total derivado de estos descuentos compulsivos alcanza aproximadamente unos G. 6.000 millones mensuales.

Lea más: Municipalidad de Asunción: a una semana del cambio de Gobierno, denuncian “despedida” de “cajas paralelas”

El concejal acusó directamente a los dirigentes Julio Fernández (Sinoema) y Alberto Gaona (Sitrama) de incurrir en prácticas de extorsión y amedrentamiento. La acusación se dio luego de que el edil haya sido interceptado por una turba en los pasillos de la Junta Municipal, como forma de presión para forzar la aprobación del polémico contrato colectivo de trabajo. Los gremios pretendían que el acuerdo quede firme antes que asuma la intendenta electa de Asunción, Soledad Núñez, lo cual está previsto para el próximo martes.

Ante esta situación, Grau solicitó públicamente desarticular y desfinanciar por completo este esquema de presuntos aprietes económicos. El edil opositor logró la aprobación unánime de un pedido de informes sobre los descuentos y transferencias a los sindicatos durante los últimos 24 meses. La resolución legislativa incluye el compromiso formal de remitir todos los antecedentes recolectados directamente a la Fiscalía de Delitos Económicos para su investigación.

¿Qué responden los sindicatos de la Municipalidad de Asunción tras acusación de usura?

Ante los señalamientos de la Junta, Julio Fernández, referente de Sinoema, rechazó de manera categórica las acusaciones de usura. “El sindicato no tiene fondos propios para dar préstamos, eso es una mentira. Solamente somos gestores de cobranza de los servicios que empresas prestan a los trabajadores a través nuestro”, dijo.

“Ningún descuento se hace sin una autorización previa” del funcionario, agregó. Fernández dijo que cuentan con aproximadamente 1.800 afiliados, y lo recaudado en concepto de cuota social ronda los G. 40 millones. “Más un porcentaje que las empresas pagan por gestión de cobranza, tenemos un ingreso mensual de aproximadamente G. 60 millones ”, añadió.

Por su parte, Alberto Gaona, titular de Sitrama, también rechazó la calificación de usureros impuesta por los concejales. Aseguró que el sindicato, con 2.500 afiliados, trabaja con “una casa de electrodoméstico y otra casa de servicios fúnebres”, a los que mensualmente se abona “un total de G. 100 millones aproximadamente”.

Lea más: El “Paseo de los escombros”: el legado de abandono que deja Luis Bello en Asunción

Gaona añadió que en Sitrama, la cuota social se fija entre el 0,75% del salario para los nombrados y el 1% para los contratados y jornaleros, alcanzando un promedio de G. 60 millones mensuales. Añadió que el movimiento mensual total por descuentos de comercios y servicios administrados por el gremio se mantiene en G. 100 millones, con montos variables.

Gaona también reconoció que el sindicato percibe un porcentaje en concepto de gestión de cobro a sus funcionarios, señalando que el monto es de entre G. 3 millones y G. 5 millones mensuales.