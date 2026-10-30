Mbocayaty: tres fallecidos y una herida grave tras choque frontal entre camión y automóvil

Un grave accidente de tránsito se registró alrededor de las 5:00 de este viernes en la Ruta PY08 Dr. Blas Garay, en inmediaciones de la Patrulla Caminera de Mbocayaty, departamento de Guairá. El percance involucró a un tractocamión y un automóvil, según el informe de la Policía Nacional.

El comisario Sergio Sosa, de la Comisaría 9ª de Mbocayaty, informó que los intervinientes todavía se encuentran trabajando en el lugar y que no pueden confirmar la cantidad de víctimas fatales.

El jefe policial indicó que el automóvil estaba ocupado por cuatro personas y que la situación continúa bajo verificación.

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Intervención fiscal y trabajo de Criminalística

Según el reporte policial, los agentes tomaron conocimiento del accidente mediante un aviso a través de la frecuencia radial. Posteriormente, personal de la comisaría jurisdiccional acudió al sitio para verificar lo ocurrido.

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La Policía convocó a personal de Criminalística para realizar los trabajos de campo y a una comitiva fiscal para las diligencias correspondientes y la identificación de las víctimas.