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Policiales
30 de octubre de 2026 - 06:52

Mbocayaty: tres fallecidos y una herida grave tras choque frontal entre camión y automóvil

Automóvil negro accidentado en terreno de hierba, con policías y curiosos observando la escena iluminada por farolas.
ersonal policial y de Criminalística durante las labores de intervención en la zona donde volcó el vehículo de gran porte este viernes.Gentileza

La Policía investiga la posible muerte de cuatro personas durante un choque entre un un tractocamión y un automóvil, ocurrido alrededor de las 5:00 de este viernes en la Ruta PY08. El comisario Sergio Sosa señaló que todavía no pueden confirmar cuántos ocupantes fallecieron.

Por ABC Color
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Un grave accidente de tránsito se registró alrededor de las 5:00 de este viernes en la Ruta PY08 Dr. Blas Garay, en inmediaciones de la Patrulla Caminera de Mbocayaty, departamento de Guairá. El percance involucró a un tractocamión y un automóvil, según el informe de la Policía Nacional.

El comisario Sergio Sosa, de la Comisaría 9ª de Mbocayaty, informó que los intervinientes todavía se encuentran trabajando en el lugar y que no pueden confirmar la cantidad de víctimas fatales.

El jefe policial indicó que el automóvil estaba ocupado por cuatro personas y que la situación continúa bajo verificación.

Lea más: Accidente rumbo al Transchaco Rally: dos muertos tras choque de camioneta contra camión

Dos miembros de emergencia en atuendo de protección en la escena de un accidente con un camión volcado de color rojo y hierba alrededor.
El automóvil particular que colisionó contra el tractocamión sobre la ruta PY08, en un percance fatal investigado por la Policía Nacional.

Intervención fiscal y trabajo de Criminalística

Según el reporte policial, los agentes tomaron conocimiento del accidente mediante un aviso a través de la frecuencia radial. Posteriormente, personal de la comisaría jurisdiccional acudió al sitio para verificar lo ocurrido.

Lea más: Accidente de tránsito en Luque: vehículo termina incrustado contra local comercial

La Policía convocó a personal de Criminalística para realizar los trabajos de campo y a una comitiva fiscal para las diligencias correspondientes y la identificación de las víctimas.

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