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Automovilismo
30 de octubre de 2026 - 20:25

Leclerc por delante de Norris en el segundo libre de México; que Antonelli acabó cuarto

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Redacción deportes, 30 oct (EFE).- El monegasco Charles Leclerc (Ferrari), que ya lo había sido en el primero, también fue el más rápido este viernes en el segundo entrenamiento libre para el Gran Premio de Ciudad de México, el decimonoveno del Mundial de Fórmula Uno, que se disputa en el capitalino Autódromo Hermanos Rodríguez.

Por EFE
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En su mejor vuelta, Leclerc cubrió los 4.304 metros de la pista mexicana en un minuto, 17 segundos y 827 milésimas,103 menos que Lando Norris (McLaren) -último campeón mundial- y con 106 sobre otro inglés, George Russell (Mercedes), que firmó el tercer crono del ensayo.

Russell es segundo -a 123 puntos- en un Mundial que con casi total seguridad dejará matemáticamente resuelto a su favor este domingo su compañero, el italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), que marcó el cuarto tiempo del entrenamiento, al igual que los anteriores, con el neumático de compuesto blando, a 217 milésimas del monegasco.

Los españoles Fernando Alonso (Aston Martin) y Carlos Sainz (Williams) marcaron el duodécimo y el decimoséptimo crono, a 769 milésimas y a un segundo y cuatro décimas, respectivamente, de Leclerc; en una sesión en la que el ídolo local, el mexicano Sergio Pérez, recién renovado con Cadillac y que disputa su Gran Premio número 300, se inscribió decimoctavo en la tabla de tiempos.

'Checo' invirtió, en el mejor de sus intentos, segundo y medio más que el monegasco, del que se quedó a un segundo y 305 milésimas, con el decimosexto tiempo, el argentino Franco Colapinto (Alpine). En una sesión en la que se marcaron los mejores registros del día, todos con los neumáticos blandos.

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