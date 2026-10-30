Leclerc por delante de Norris en el segundo libre de México; que Antonelli acabó cuarto

En su mejor vuelta, Leclerc cubrió los 4.304 metros de la pista mexicana en un minuto, 17 segundos y 827 milésimas,103 menos que Lando Norris (McLaren) -último campeón mundial- y con 106 sobre otro inglés, George Russell (Mercedes), que firmó el tercer crono del ensayo.

Russell es segundo -a 123 puntos- en un Mundial que con casi total seguridad dejará matemáticamente resuelto a su favor este domingo su compañero, el italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), que marcó el cuarto tiempo del entrenamiento, al igual que los anteriores, con el neumático de compuesto blando, a 217 milésimas del monegasco.

Los españoles Fernando Alonso (Aston Martin) y Carlos Sainz (Williams) marcaron el duodécimo y el decimoséptimo crono, a 769 milésimas y a un segundo y cuatro décimas, respectivamente, de Leclerc; en una sesión en la que el ídolo local, el mexicano Sergio Pérez, recién renovado con Cadillac y que disputa su Gran Premio número 300, se inscribió decimoctavo en la tabla de tiempos.

'Checo' invirtió, en el mejor de sus intentos, segundo y medio más que el monegasco, del que se quedó a un segundo y 305 milésimas, con el decimosexto tiempo, el argentino Franco Colapinto (Alpine). En una sesión en la que se marcaron los mejores registros del día, todos con los neumáticos blandos.