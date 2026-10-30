En su mejor vuelta, Leclerc cubrió los 4.304 metros de la pista mexicana en un minuto, 17 segundos y 827 milésimas,103 menos que Lando Norris (McLaren) y con 106 sobre otro inglés, George Russell (Mercedes), segundo -a 123 puntos- en un Mundial que con casi total seguridad dejará matemáticamente resuelto a su favor este domingo su compañero, el italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), que marcó el cuarto tiempo, al igual que los anteriores con el neumático de compuesto blando, a 217 milésimas del monegasco.
30 de octubre de 2026 - 20:10
Leclerc también fue el más rápido en el segundo libre de Ciudad de México
Redacción deportes, 30 oct (EFE).- El monegasco Charles Leclerc (Ferrari), que ya lo había sido en el primero, fue el más rápido este viernes en el segundo entrenamiento libre para el Gran Premio de Ciudad de México, el decimonoveno del Mundial de Fórmula Uno, que se disputa en el capitalino Autódromo Hermanos Rodríguez.
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