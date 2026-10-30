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30 de octubre de 2026 - 17:35

Osmar Olvera e Isaac Alarcón dicen que 'Checo' es ejemplo para los deportistas mexicanos

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México, 30 oct (EFE).- Los mexicanos Osmar Olvera, medallista de bronce en París 2024 en clavados, e Isaac Alarcón, jugador de los San Francisco 49ers de la NFL, ponderaron este viernes el ejemplo que Sergio 'Checo' Pérez, piloto de la escudería Cadillac de la Fórmula 1, es para todos los deportistas de este país.

Por EFE
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"Para uno como deportista, ver triunfar a alguien como 'Checo' es una gran oportunidad para aprender. A lo largo de su carrera, 'Checo' ha demostrado mucha resiliencia, nos ha enseñado cómo salir de situaciones difíciles, ha puesto el nombre de México en alto; todo lo que 'Checo' representa es digno de admirar", dijo el medallista olímpico.

Olvera y Alarcón estuvieron presentes en el Autódromo Hermanos Rodríguez para ver las prácticas libres del Gran Premio de la Ciudad de México de la F1 que se correrá este domingo, en el que 'Checo' Pérez celebrará su carrera número 300 en el campeonato.

"Vengo a apoyar al 'Checo' porque ver a los deportistas mexicanos competir en eventos internacionales siempre es emocionante y tener la oportunidad de verlos aquí en el país lo es aún más", señaló Olvera, quien además del bronce en trampolín de tres metros, también se colgó una presea de plata en la prueba de clavados sincronizados de tres metros en los Juegos Olímpicos 2024.

Isaac Alarcón, integrante del equipo de prácticas de los 49ers en esta temporada, visitó a Pérez en el hospitality de Cadillac, donde le obsequió un balón de fútbol americano y un par de jerseys de los 49ers, uno con el número 67 que ocupa el liniero en los gambusinos y otro con el 11 que 'Checo' utiliza en su monoplaza.

"Conozco a 'Checo', es una persona muy humilde a pesar del gran éxito que ha tenido a lo largo de su carrera, eso es algo que te inspira. Te muestra lo que puedes ser capaz de alcanzar sin perder esas raíces que tenemos como mexicanos", aseguró Alarcón, quien recibió de Pérez un casco de piloto en miniatura.

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