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Automovilismo
30 de octubre de 2026 - 13:00

Portugal, con "enorme satisfacción y orgullo" por acoger el Dakar

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Lisboa, 30 oct (EFE).- Portugal siente una "enorme satisfacción y orgullo" por ser, junto con Marruecos, el país que acogerá en 2027 la próxima edición del Rally Dakar, afirmó este viernes el presidente de la Federación Portuguesa de Automovilismo y Karting (FPAK), Fernando Amorim.

Por EFE
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"Es con enorme satisfacción y orgullo que la FPAK ve cómo el Dakar regresa a Portugal para su gran salida en 2027. Este momento confirma que Portugal sigue, de forma constante, en la ruta de los mejores y más prestigiosos eventos del automovilismo mundial", declaró Amorim en un comunicado difundido por la Federación.

"Tener el punto de partida en el Algarve (en el sur del país, fronterizo con Andalucía) es un logro extraordinario", añadió.

En la misma nota, la Federación Portuguesa de Automovilismo y Karting destaca que la elección de Portugal "refuerza la posición del país como escenario de excelencia para la celebración de las mayores competiciones mundiales del deporte del motor".

El país luso ofrece, según la entidad, "condiciones geográficas e infraestructurales inigualables", junto con una "capacidad organizativa reconocida internacionalmente".

La organización del Rally Dakar anunció este viernes que la edición de 2027, la 49.ª, comenzará el próximo 9 de enero en las ciudades de Loulé y Faro, en el Algarve, donde se disputarán el prólogo y el primer tramo cronometrado.

El resto de la prueba, que finalizará el 23 de ese mismo mes, se desarrollará en Marruecos.

Según la organización del Dakar, este cambio tiene carácter excepcional y solo está previsto para 2027, dado que Arabia Saudí no podrá acoger la prueba, como en los últimos años, debido a los ataques de los rebeldes hutíes de Yemen.

Esta será la tercera participación de Portugal en el Dakar, tras haber formado parte del circuito en 2006 y 2007.

El Rally Dakar no será el único gran evento automovilístico que acogerá el país el próximo año, ya que entre el 18 y el 20 de junio el Autódromo Internacional del Algarve será sede del Gran Premio de Portugal de Fórmula 1.

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