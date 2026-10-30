Clima en Paraguay: ¿Habrá tormentas este fin de semana?

En su pronóstico de este viernes, la Dirección de Meteorología e Hidrología anticipa una jornada fresca a cálida con cielos mayormente nublados y vientos variables, pero con probabilidades muy bajas de lluvias en Paraguay.

Mañana, sábado, se esperan precipitaciones solo en parte del Chaco y en el norte de la Región Oriental. Sin embargo, el domingo las lluvias se extenderían a la mayor parte del país - incluyendo a Asunción - e irían acompañadas de tormentas eléctricas.

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El ambiente se mantiene entre fresco y cálido hoy, con temperaturas máximas de 30 grados centígrados en Asunción, 27 en Ciudad del Este y Encarnación, y hasta 31 en el Chaco; y mínimas entre 15 y 19 grados.

Ciudad Temperatura mínima del viernes Temperatura máxima del viernes Concepción 17 °C 30 °C San Pedro 17 °C 30 °C Caacupé 17 °C 30 °C Villarrica 15 °C 28 °C Coronel Oviedo 16° C 29 °C Caazapá 16 °C 27 °C Encarnación 16 °C 27 °C San Juan Bautista 16 °C 27 °C Paraguarí 16 °C 29 °C Ciudad del Este 17 °C 27 °C Asunción 16 °C 30 °C Pilar 15 °C 27 °C Pedro Juan Caballero 16 °C 26 °C Salto del Guairá 16 °C 27 ºC Pozo Colorado 17 °C 31 °C Fuerte Olimpo 19 °C 30 °C Mariscal Estigarribia 18 °C 31 °C

Los índices aumentarían levemente durante el fin de semana, con máximas de 32 grados en la capital el sábado y el domingo.