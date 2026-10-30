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Clima
30 de octubre de 2026 - 05:13

Clima en Paraguay: ¿Habrá tormentas este fin de semana?

Imagen sin descripción

Si bien las condiciones del tiempo en Paraguay se mantendrían generalmente estables hoy y mañana, el pronóstico extendido resalta la posibilidad de lluvias y tormentas eléctricas el domingo.

Por ABC Color
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En su pronóstico de este viernes, la Dirección de Meteorología e Hidrología anticipa una jornada fresca a cálida con cielos mayormente nublados y vientos variables, pero con probabilidades muy bajas de lluvias en Paraguay.

Mañana, sábado, se esperan precipitaciones solo en parte del Chaco y en el norte de la Región Oriental. Sin embargo, el domingo las lluvias se extenderían a la mayor parte del país - incluyendo a Asunción - e irían acompañadas de tormentas eléctricas.

Lea más: El nivel río Paraguay está bajando en la bahía de Asunción

El ambiente se mantiene entre fresco y cálido hoy, con temperaturas máximas de 30 grados centígrados en Asunción, 27 en Ciudad del Este y Encarnación, y hasta 31 en el Chaco; y mínimas entre 15 y 19 grados.

CiudadTemperatura mínima del viernesTemperatura máxima del viernes

Concepción

17 °C

30 °C

San Pedro

17 °C

30 °C

Caacupé

17 °C

30 °C

Villarrica

15 °C

28 °C

Coronel Oviedo

16° C

29 °C

Caazapá

16 °C

27 °C

Encarnación

16 °C

27 °C

San Juan Bautista

16 °C

27 °C

Paraguarí

16 °C

29 °C

Ciudad del Este

17 °C

27 °C

Asunción

16 °C

30 °C

Pilar

15 °C

27 °C

Pedro Juan Caballero

16 °C

26 °C

Salto del Guairá

16 °C

27 ºC

Pozo Colorado

17 °C

31 °C

Fuerte Olimpo

19 °C

30 °C

Mariscal Estigarribia

18 °C

31 °C

Los índices aumentarían levemente durante el fin de semana, con máximas de 32 grados en la capital el sábado y el domingo.

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