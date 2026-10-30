Clima en Paraguay: ¿Habrá tormentas este fin de semana?

En su pronóstico de este viernes, la Dirección de Meteorología e Hidrología anticipa una jornada fresca a cálida con cielos mayormente nublados y vientos variables, pero con probabilidades muy bajas de lluvias en Paraguay.
Mañana, sábado, se esperan precipitaciones solo en parte del Chaco y en el norte de la Región Oriental. Sin embargo, el domingo las lluvias se extenderían a la mayor parte del país - incluyendo a Asunción - e irían acompañadas de tormentas eléctricas.
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El ambiente se mantiene entre fresco y cálido hoy, con temperaturas máximas de 30 grados centígrados en Asunción, 27 en Ciudad del Este y Encarnación, y hasta 31 en el Chaco; y mínimas entre 15 y 19 grados.
|Ciudad
|Temperatura mínima del viernes
|Temperatura máxima del viernes
Concepción
17 °C
30 °C
San Pedro
17 °C
30 °C
Caacupé
17 °C
30 °C
Villarrica
15 °C
28 °C
Coronel Oviedo
16° C
29 °C
Caazapá
16 °C
27 °C
Encarnación
16 °C
27 °C
San Juan Bautista
16 °C
27 °C
Paraguarí
16 °C
29 °C
Ciudad del Este
17 °C
27 °C
Asunción
16 °C
30 °C
Pilar
15 °C
27 °C
Pedro Juan Caballero
16 °C
26 °C
Salto del Guairá
16 °C
27 ºC
Pozo Colorado
17 °C
31 °C
Fuerte Olimpo
19 °C
30 °C
Mariscal Estigarribia
18 °C
31 °C
Los índices aumentarían levemente durante el fin de semana, con máximas de 32 grados en la capital el sábado y el domingo.