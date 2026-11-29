Marc Márquez logró un mejor tiempo en su última vuelta de 1:30.214, con el que aventajó en casi dos décimas de segundo a su compatriota Raúl Fernández (Aprilia RS-GP) y en algo más de tres décimas de segundo al italiano Fabio di Giannantonio (Ducati Desmosedici GP26).

El diez veces campeón del mundo de motociclismo disputará en el Ricardo Tormo de Cheste su último gran premio, el gran premio 226 de MotoGP, y escenario de la consecución de su primer título mundial, el de 125 c.c. en 2010.