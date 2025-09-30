José Vildoza: "Estoy a unos días de cumplir un sueño"

El jugador argentino, que ha llegado a la entidad presidida por Marc Gasol procedente del Boca Juniors, ha admitido que es "un desafío muy grande" y que su objetivo es "estar a la altura" y ayudar al equipo.

Vildoza también ha explicado que tanto la ciudad como el club le "encantan" y que la adaptación está siendo "muy fácil", en parte gracias a que con sus compatriotas Maxi Fjellerup y Juan Fernández es "todo mucho más simple".

El base suramericano del Girona ha afirmado que llegó con unas molestias de la Copa América y que le costó en los primeros días, pero ya está "al 100%".

"Estoy tratando de encontrar mi lugar y ver cómo puedo ayudar al equipo con mi juego", ha reconocido antes de prometer que "nunca va a faltar entrega", ha declarado.

Vildoza, con un extenso palmarés colectivo e individual en Argentina, aportó nueve puntos en la victoria del viernes en el amistoso contra el Napoli Basket italiano (118-96) y ha añadido que tiene "muchas ganas" de dubtar en la Liga Endesa este sábado en la pista del recién ascendido San Pablo Burgos.