Galbiati, de rozar el despido al primer título y una conexión permanente con sus jugadores

Galbiati, que ha cumplido 42 años durante la Copa, llegó a Vitoria este verano tras dos campañas en el Trento y el Baskonia perdió sus seis primeros partidos de la Euroliga y cinco de los nueve primeros en la ACB, una situación que sabe que le puso al borde del cese.

"He sobrevivido al menos dos veces de ser cesado. Me podían haber despedido al principio y en noviembre. He sobrevivido y avanzado. Gracias a mis jugadores por haber creído en mi trabajo. Hemos trabajado muy duro y mis ayudantes y mis jugadores me han seguido", señaló.

Galbiati dijo que han trabajado mucho para lograr "la química" que hay ahora en el vestuario y que no es fácil cuando tienes que conjugar tantas expectativas. "Esta Copa nos va a unir para la vida. Al final jugamos para los recuerdos, es lo más importante".

Tras el encuentro, ya en el vestuario hizo que todos juntos pusieran las manos en el trofeo y pronunció un pequeño discurso en ese sentido. "Hemos hecho cosas muy locas, esto es para toda la vida. Con esto estáis conectados conmigo para toda la vida", recalcó.

Esta capacidad de conexión con sus jugadores no es nueva. De hecho, pocos minutos después de alzar el trofeo, Galbiati acudió a la sala de prensa del Roig Arena y aprovechó su mejor conexión para contactar con Quinn Ellis, un jugador estadounidense al que dirigió la pasada campaña en Trento y que acababa igualmente de conquistar la Copa en Italia con el Milán.

"Pasadlo muy bien, te quiero", se despidió mientras decenas de periodistas le grababan mientras se despedía de un Ellis que le veía desde el autobús de su nuevo equipo rodeado de sus actuales compañeros. Conexiones para toda la vida.