Brussino admite que el Granca "necesitaba un cambio" y que Lakovic "pagó los platos rotos"

En una rueda de prensa previa al partido que le enfrenta este sábado en el Gran Canaria Arena al Casademont Zaragoza, el argentino ha señalado que, a su juicio, "se necesitaba un cambio" para corregir la situación, que tiene al Granca al borde del descenso, y que "es más fácil cambiar un entrenador que a doce jugadores".

En cualquier caso, ha admitido que la salida de Lakovic le "dolió mucho", porque fue un entrenador "muy importante" para él y su desarrollo sobre el parqué en las últimas temporadas y que, por eso, le desea lo mejor, aunque en esta ocasión le tocara "pagar los platos rotos, como suele decirse".

Sobre su nuevo entrenador, su compatriota Néstor 'Che' García, ha dicho que en el último partido ante el Baskonia, pese a la derrota (88-86) ya se vio una mejor imagen del equipo: "Hay cosas diferentes, tácticas diferentes".

Brussino indicó que sólo es "cuestión de tiempo" y de seguir trabajando que los buenos resultados se terminen dando, y aseguró que en el próximo partido, en el debut de García ante la afición amarilla, saldrán con "ganas de sacar esto adelante, ganas de ganar, que hace bastante tiempo que no lo hacemos, y más en nuestra cancha".

Para ello, ha explicado que en esta semana de entrenamientos se han enfocado más en ellos mismos, y no tanto en el rival -del que ha dicho que viene en un muy buen momento de forma-.

"Creo que el 'Ché' está viendo cosas, cosas buenas, cosas malas, así que esta semana fue más que nada de seguir aprendiendo sus conceptos, sus tácticas, sus jugadas y enfocarnos en nosotros. Creo que si mejoramos nosotros a nivel grupo, a nivel individual, después las cosas el sábado serán distintas", apuntó.

En cualquier caso, sí que ha avisado de que lo miembros de su plantilla necesitarán "estar enfocados los 40 minutos en frenarlos" para intentar conseguir ese ansiado resultado positivo y acabar con la mala racha por la que pasan. Una racha que no ha sabido explicar.

"Creo que hemos tenido juegos muy buenos que, al final, no se nos dieron las cosas, los pequeños detalles que hoy en día el baloncesto se definen", dijo Brussino, que agregó que la Liga Endesa también ha mejorado "mucho", hasta el punto que, desde el primer hasta el último clasificado, son, a día de hoy, capaces de ganar "tranquilamente" a cualquiera.