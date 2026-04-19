LeBron y los Lakers vencen a los Rockets en su debut en los playoffs de la NBA

También New York Knicks, Cleveland Cavaliers y Denver Nuggets arrancaron con victorias la postemporada frente a Atlanta Hawks, Toronto Raptors y Minnesota Timberwolves, respectivamente.

LeBron, por decimonovena vez

En su decimonovenos playoffs, King James jugó 38 minutos para los Lakers que en su casa, el Crypto.Com Arena de Los Angeles, derrotaron 107 a 98 a los Houston Rockets, que no pudieron disimular la ausencia de Kevin Durant.

Lea más: Arthur Fils se consagra en Barcelona

LeBron, de 41 años, estuvo cerca de lograr un triple-doble, ya que a los 19 puntos anotados, le agregó 13 asistencias y ocho rebotes.

Durant, de 37 años, sufrió un golpe en una rodilla el miércoles en un entrenamiento y fue dado de baja a pocas horas del inicio del partido.

El base Luke Kennard fue el máximo anotador de los Lakers con 27 puntos, quince de ellos por la vía del triple, en los que tuvo un 100 por ciento de efectividad ya que anotó sus cinco intentos. “Solamente intenté ser agresivo y encontrar mi tiro”, dijo Kennard a la cadena ABC.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“Respondió a lo grande”, lo elogió LeBron.

Los Lakers jugaron sin sus dos piezas ofensivas clave, Luka Doncic y Austin Reaves, ambas lesionadas.

“Entendemos las circunstancias en las que estamos”, dijo LeBron sobre un equipo de los Lakers que se quedará sin Doncic y Reaves por tiempo indefinido después de que ambos sufrieran lesiones al final de la temporada.

“No tenemos tiempo para quedarnos esperando, especialmente contra un equipo que juega duro y está bien dirigido como Houston. Así que fue una buena primera prueba para nosotros” , añadió. El martes, también en Los Angeles, se jugará el segundo partido de la llave.