IPS orquestó un “perdonazo” de US$ 1 millón a Conmebol a días de Navidad

A través de la Resolución CA Nº 094-006/2025, aprobada el pasado 18 de diciembre del año pasado –a solo siete días de la Navidad–, el Consejo de Administración del IPS decidió borrar de un plumazo el cobro de la “rentabilidad económica no ingresada” a la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), presidida por Alejandro Domínguez. Las “rentas no ingresadas” es el dinero que el fondo de jubilaciones dejó de ganar durante décadas por culpa de la falta de pago de la Conmebol.

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Al renunciar a los G. 6.708 millones, el IPS asume el costo de la inflación y la pérdida del valor del dinero desde 1986 hasta 2013, permitiendo que la entidad ahora presidida por Domínguez liquide una deuda histórica con una cifra que hoy resulta irrisoria.

El pedido específico

La historia se remonta a una sentencia laboral del 23 de abril de 2018, que confirmó que la Conmebol no pagó aportes de dos trabajadores durante 26 años. Mientras la previsional liquidó la deuda en G. 7.105 millones, la Confederación se embarcó en una agresiva estrategia judicial para solo pagar el aporte “desnudo” (apenas G. 397 millones) más irrisorios recargos y eludir los montos más importantes por el lucro cesante del fondo jubilatorio.

El 20 de agosto de 2025, mientras el caso estaba en el despacho del ministro Víctor Ríos en la Corte Suprema de Justicia para un tercer voto decisivo, la Conmebol solicitó directamente al IPS la anulación de la normativa de cobro.

En lugar de defender el patrimonio institucional en la instancia judicial, el IPS optó por renunciar y negociar “por fuera”.

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La traición a los jubilados

El dictamen para este “perdón” millonario fue gestionado en el Departamento de Dictámenes y Contratos, dirigido por Jorgelina Gómez de la Fuente, leal al exdirector jurídico José “José’i” González Maldonado. El argumento de que el cálculo era “probabilístico” ignora que la metodología se basa en tasas reales del Banco Central (BCP).

Esta justificación ya se usó un año antes en 2024 para anular el cobro de rentas no ingresadas a todas las patronales “evasoras”.

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En ambos casos la contradicción roza el cinismo político porque el cobro de las “rentas no ingresadas” fue blindado a través de la Resolución CA Nº 036-014/2018 del 5 de junio de 2018. Entonces firmaron Jorge Brítez (actual presidente) y José Jara, hoy nuevamente representante de los jubilados que firmó el acuerdo que perjudica directamente a sus representados, permitiendo que el patrimonio del fondo se “licue” a favor de la matriz del fútbol sudamericano.

Los demás consejeros que apoyaron fueron: Carlos Pereira, José Argaña, Víctor Insfrán y Gustavo González.

IPS paga, Conmebol ahorra

El perjuicio es real y actual porque los trabajadores afectados por la elusión de la Conmebol ya están jubilados. Esto significa que el IPS ya les está pagando sus haberes mensuales actualizado con el dinero de los actuales aportantes, mientras que la Confederación fue beneficiada con una quita del 94% de la liquidación original de rentas.

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ABC intentó obtener el parecer del actual director jurídico, Enrique Galeano, pero este no respondió los mensajes enviados vía WhatsApp.