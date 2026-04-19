Avión de Prosegur que cayó en Minga Guazú llevaba 30 bolsas de dinero

El accidente aéreo se produjo ayer aproximadamente a las 15:50, cuando el avión fletado por la empresa Prosegur cayó en una zona de asentamientos en el Kilómetro 26 Acaray, distrito de Minga Guazú, departamento de Alto Paraná.

La máquina era una Cessna 402B, con matrícula ZP-BEE, perteneciente a la empresa de taxi aéreo Aerotax SA, pero alquilada en ese momento por la compañía de seguridad privada Prosegur SA.

La máquina era pilotada por el general de Brigada de la Fuerza Aérea Paraguaya (FAP) en situación de retirado Fernando Noldin Romero, de 65 años, quien murió en el percance.

Como copiloto estaba Dora Yerutí Núñez Insfrán, de 25 años, y los pasajeros eran Hiram Bogado Salanueva, de 48 años, y Fredy Recalde Benítez, de 27 años, estos últimos empleados de Prosegur encargados del transporte y resguardo del caudal que recogieron en el aeropuerto y que lo debían entregar en Asunción.

Anoche a las 23:00 se dio por finalizado el procedimiento en el lugar del accidente, donde se juntaron al menos 30 bolsas de dinero que había en el avión. La plata estaba intacta ya que la parte del avión afectada por el impacto fue la cabina del piloto y la copiloto. Los valores eran en dólares, guaraníes y reales.

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Solo una de las bolsas se abrió con la caída, que contenía unos 750.000 dólares aproximadamente. Justamente, tras el conteo de este caudal, la bolsa fue integrada a las otras, para que hoy sea verificado cuánto plata transportaba en total el avión siniestrado.

El accidente aéreo en Minga Guazú

La nave despegó del aeropuerto Guaraní de Minga Guazú con destino al aeropuerto Silvio Pettirossi de Luque, pero pocos minutos después surgieron problemas mecánicos, por lo que el piloto decidió regresar al Guaraní.

Sn embargo, cuando le faltaban 750 metros para alcanzar la pista, perdió potencia y cayó sobre unos árboles y parte de una casa precaria, donde afortunadamente no había nadie en ese momento.

La máquina se incendió parcialmente, pero el fuego fue rápidamente extinguido porque los bomberos del aeropuerto ya estaban avisados de que la nave estaba retornando y que podría tener dificultades.