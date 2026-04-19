El conjunto dirigido por Pablo ‘Vitamina’ Sánchez llega con la tranquilidad de mirar a todos desde arriba. A pesar de su reciente empate sin goles ante Barracas en la Sudamericana, el Decano manda en el plano local con 39 unidades. Actualmente aventaja por 6 puntos a su eterno rival, por lo que una victoria hoy significaría dar un golpe de autoridad definitivo y poner una mano sobre el trofeo de campeón.

Para el Ciclón de Ariel Holan, no hay mañana. Con el impulso anímico de haber vencido a Junior en la Libertadores, el equipo azulgrana sabe que esta es su última oportunidad para prenderse en la pelea por el bicampeonato. Su desafío es acortar la distancia a solo 3 puntos, ya que cualquier resultado que no sea ganar los dejaría prácticamente fuera de la carrera, considerando que solo restarán cinco fechas para el cierre.

Olimpia vs. Cerro Porteño: segundo clásico del año en vivo

Ignacio Aliseda, baja sensible para el superclásico

A través de sus redes sociales, Ignacio Aliseda confirmó la noticia que los hinchas no querían escuchar: el extremo argentino no podrá formar parte del duelo más importante del fútbol local. Mediante un mensaje en su cuenta de Instagram, el jugador anunció que se pierde este segundo enfrentamiento del año frente al tradicional rival. El motivo de su ausencia se debe a que el futbolista volvió a resentirse de su lesión, un infortunio físico que le impide llegar en condiciones óptimas al encuentro de esta tarde. Seguí la transmisión en vivo a través de ABC TV Paraguay en YouTube

#ClásicoXABC | ALISEDA DESCARTADO 🚨



🔶A través de un mensaje en Instagram, Ignacio Aliseda confirmó que queda fuera del segundo clásico del año a consecuencia que resintió la lesión.



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12:39 Pablo Vegetti palpitando el Superclásico

El delantero Pablo Vegetti encendió el clima previo al encuentro con una llamativa publicación en su cuenta oficial de Instagram. A través de una historia, el atacante compartió un video generado con inteligencia artificial que muestra un fenómeno climático devastador sobre el estadio Defensores del Chaco. Seguí la transmisión en vivo a través de ABC TV Paraguay en YouTube

#ClásicoXABC | EL PIRATA CALENTÓ LA PREVIA 🏴‍☠️



🔶A través de una historia en su cuenta de Instagram, Pablo Vegetti compartió un vídeo hecho con IA en donde se ve un "Ciclón" azotando el Defensores del Chaco y a hinchas con distintivos de Olimpia corriendo desesperadamente del… pic.twitter.com/lKuFkV3Q07 — ABC Deportes (@ABCDeportes) April 19, 2026

12:08 Un hogar con sueños compartidos

La señora Esther Recalde, madre de César Bobadilla, compartió detalles sobre la convivencia y el apoyo incondicional que brindan tanto a su hijo como a Rodrigo Gómez. En su hogar, el bienestar de ambos jóvenes es la prioridad diaria, manteniendo una atención constante sobre sus necesidades y su desarrollo personal. Seguí la transmisión en vivo a través de ABC TV Paraguay en YouTube

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Con el objetivo de que Rodrigo también pueda perseguir su meta de alcanzar la Primera División, la familia Recalde-Bobadilla decidió abrirle las puertas de su casa. Esta muestra de generosidad permite que ambos futbolistas compartan el mismo techo y la misma ilusión, fortaleciendo sus vínculos mientras luchan por consolidarse en el fútbol profesional.

#ClásicoXABC | NOS EMOCIONAMOS TODOS 😭🌟



🔶La señora Esther Recalde, la mamá de César Bobadilla nos contó todo lo que tuvieron que pasar con su hijo hasta que llegó a primera.



🔶También cómo recibieron en su casa a Rodrigo Gómez para que él también pueda continuar con su sueño… pic.twitter.com/1VSxhBAm4Q — ABC Deportes (@ABCDeportes) April 19, 2026

11:45 Operativo de Seguridad en Marcha

De cara a una nueva edición del superclásico, la Policía Nacional desplegó un riguroso sistema de vigilancia en las inmediaciones del Defensores del Chaco. Con el objetivo de garantizar el orden, ya se encuentran operativas las “carpas azules” de control que servirán como filtros de seguridad para ambas parcialidades. Seguí la transmisión en vivo a través de ABC TV Paraguay en YouTube.

#ClásicoXABC | HAY CARPITA AZUL EN EL DEFENSORES



🔶Tanto para hinchas de Olimpia cómo para hinchas de Cerro Porteño, la Policía Nacional ya montó las carpas para el control antes del ingreso al estadio.#MóvilABC - @jeocampos_



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Olimpia vs. Cerro Porteño, el último partido que divide al país

Olimpia y Cerro Porteño disputan hoy el segundo superclásico de la temporada 2026 del fútbol paraguayo. Por la fecha 17 del torneo Apertura, el Decano y el Ciclón juegan a las 17:30, hora de Paraguay, en el Defensores del Chaco de Asunción.

A qué hora juega hoy Olimpia vs. Cerro y dónde ver en vivo

Olimpia y Cerro Porteño disputan hoy el segundo superclásico de la temporada 2026 del fútbol paraguayo. Conozca la hora y en qué canal ver en vivo.

Clásico: Uno por alejarse, otro por acortar distancia

Olimpia y Cerro Porteño protagonizarán este domingo el segundo superclásico de la temporada, a disputarse en el Defensores del Chaco, a las 17:30.

“Vitamina” Sánchez palpita el Clásico: “Olimpia sabe jugar este tipo de partidos”

En la antesala de una nueva edición del superclásico del fútbol paraguayo ante Cerro Porteño, el entrenador de Olimpia, Pablo “Vitamina” Sánchez, analizó el presente de su equipo y lo que espera de un duelo que podría ser bisagra para las aspiraciones al título. Con la ventaja de seis puntos a su favor, el DT franjeado reconoció la importancia del factor numérico, aunque vaticinó un trámite sumamente equilibrado.

“Vitamina” Sánchez tiene el once definido y confía en el arbitraje para el Superclásico

En la víspera del enfrentamiento más importante del fútbol paraguayo, el director técnico de Olimpia, Pablo “Vitamina” Sánchez, brindó detalles sobre la actualidad de su plantel. Pese al desgaste físico por la seguidilla de partidos, el estratega se mostró optimista y confirmó que ya no tiene dudas respecto a la formación titular que buscará ampliar la ventaja en la cima del torneo.

“Vitamina” y el elogio a Richard Ortiz: “Va a estar en el corazón de los hinchas de Olimpia por siempre”

En la antesala del Superclásico del fútbol paraguayo, el ambiente en Para Uno no solo está marcado por la expectativa deportiva, sino también por el reconocimiento histórico. El entrenador de Olimpia, Pablo “Vitamina” Sánchez, dedicó un espacio especial para destacar la figura de su capitán, Richard Ortiz, quien recibirá un merecido homenaje ante Cerro Porteño tras alcanzar la extraordinaria cifra de 500 partidos oficiales con la camiseta franjeada.

Bryan Bentaberry sobre el clásico: “Ellos son los que lo tienen que ir a buscar desde el primer minuto”

En el campamento de Olimpia, la calma y la confianza parecen ser las premisas fundamentales antes de encarar el Superclásico ante Cerro Porteño. El defensor charrúa, Bryan Bentaberry, compartió su visión sobre lo que representa este duelo y cómo el plantel franjeado gestiona la ventaja de puntos y la carga física en una etapa decisiva de la temporada.

Pablo Vegetti palpita el Superclásico: “Va a ser una guerra”

En la antesala de una nueva edición del Superclásico del fútbol paraguayo, el delantero de Cerro Porteño, Pablo Vegetti, compareció en conferencia de prensa para analizar el crucial duelo del domingo ante Olimpia. Con la mirada puesta en recortar distancias en la tabla que ahora es de seis puntos, el atacante argentino no escatimó en calificar la magnitud del compromiso que se disputará en el Defensores del Chaco.

Pablo Vegetti: “Claramente la exigencia es marcar goles todos los partidos”

En la antesala del Superclásico de este domingo en el Defensores del Chaco, el atacante de Cerro Porteño, Pablo Vegetti, analizó su presente en el fútbol paraguayo. A días de enfrentar a Olimpia, el delantero argentino profundizó sobre su proceso de adaptación, la rigurosidad de los defensores locales y la naturaleza de su rol como goleador, despejando dudas sobre la presión externa.

Matías Pérez: “Soñamos con el bicampeonato y creo que el Clásico es un gran punto de partida”

En la cuenta regresiva para el esperado Superclásico de este domingo en el Defensores del Chaco, el defensor de Cerro Porteño, Matías Pérez, compartió sus sensaciones sobre el presente del equipo. Tras el vital triunfo ante Junior por Copa Libertadores, el zaguero destacó que la entrega física y el carácter serán los pilares fundamentales para enfrentar a Olimpia, especialmente ante el ajustado calendario y las bajas por lesión.

Terna mundialista para el Superclásico del domingo

La Comisión de Árbitros de la APF oficializó las designaciones para la fecha 17 del Torneo Apertura 2026. El nombre de quien conducirá el Superclásico entre Olimpia y Cerro Porteño es el de Juan Gabriel Benítez, quien será el árbitro principal del choque más importante del fútbol paraguayo, que se disputará el domingo 19 de abril a las 17:30, en el Defensores del Chaco.

Olimpia vs. Cerro Porteño: así será el despliegue de la Policía para el ‘superclásico’

Autoridades de la Policía Nacional detallaron hoy el operativo de seguridad que cubrirá el ‘superclásico’ del fútbol paraguayo que disputarán el domingo Olimpia y Cerro Porteño, en el estadio Defensores del Chaco.

Cerro Porteño, con una final anticipada

Cerro Porteño se dispone a afrontar el domingo una verdadera final anticipada en el clásico contra Olimpia, a disputarse en Sajonia, a las 17:30.

Olimpia: El domingo, “a reventar”

El clásico contra Cerro Porteño se presenta como el obstáculo más complicado para Olimpia en su carrera por la conquista del título del Apertura 2026. “El domingo tenemos que reventar el estadio”, expresó su conductor técnico, el argentino Pablo Andrés “Vitamina” Sánchez.