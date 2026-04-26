Anthony Edwards será baja varias semanas por una lesión en la rodilla

Edwards sufrió la lesión el sábado por la noche durante el cuarto partido de su serie de primera ronda del Oeste frente a los Denver Nuggets, un duelo que tuvo que abandonar antes del descanso.

Jugaba ya con molestias en la rodilla derecha y se hizo daño al apoyar mal la pierna tras la disputa de un balón con Cameron Johnson. Enfiló el camino a vestuarios caminando sostenido por dos miembros del equipo.

Las pruebas a las que fue sometido este domingo descartaron una lesión más grave en el ligamento, como se temía en un primer momento, según ESPN.

Los Timberwolves aventajan por 3-1 a los Nuggets en la serie, con el quinto partido programado para este lunes en Denver. Minnesota deberá, como mínimo, superar esta ronda para que Edwards pueda volver a jugar esta temporada.

Además de Edwards, anoche los Timberwolves también perdieron a Donte DiVincenzo, aquejado de un desgarro del tendón de Aquiles.