Chus Bueno, CEO de Euroliga, sobre la NBA: "Lo más importante sería evitar fragmentar"

"Tengo un poco de NBA en mi ADN. Hay que decidir en este terreno qué casa encaja mejor. Me gustaría haber entrado antes, pero los dos procesos están avanzados, y ahora intentar unirlos en un solo proyecto es un poco más complicado. Tenemos que hacer un plan sin acuerdo, y en paralelo trabajar en el mejor acuerdo que podríamos hacer juntos. Lo más importante sería evitar fragmentar", añadió.

Bueno, con experiencia en la compañía americana, explicó su funcionamiento: "La NBA es una compañía muy internacional y entiende que los mercados son diferentes. Es verdad que, si ellos levantan un capital, lo más natural sería coger a los clubes de la liga europea, que tienen 100 años de historia, y ver que una forma de operar muy eficiente puede acelerar ese crecimiento trabajando juntos. ¿Se puede conseguir? Hay que trabajar mucho y vamos a ver si se consigue. Si no, cada uno tiene su plan, y seguirá adelante con su plan".

El directivo de la Euroliga también comentó el crecimiento del torneo: "Ha pasado de ser una competición a ser una industria, donde hay plataformas de comunicación y contenidos. Yo recuerdo cuando hacías contenido de 60 caracteres, ahora todo es vídeo. Y las redes sociales tienen un impacto importante. Una evolución muy rápida".

"Cuando entré en la Euroliga, me encuentro una grandísima competición, tenemos la tradición, la cultura, el 'fan base', pero faltaba mantener una relación directa con el consumidor más agresiva. Hemos creado una plataforma: la Euroliga no es una competición, es mucho más que eso. Ahora podemos tener productos y servicios que nos permiten no solo tener más datos sobre el 'fan' y los comportamientos, sino que podemos mejorar experiencias", apuntó.

Además, justificó el modelo semicerrado de la competición: "Los clubes necesitan un poco de ayuda para pasar de ser un club normal a un club con más oportunidades. Si le das continuidad a los equipos, ahí se generan oportunidades de inversión. El dinero tiene que tener certezas. Entiendo la meritocracia, he jugado, pero es importante".

"Teníamos una licencia de 10 años. Vamos a buscar inversiones a largo plazo. Con una licencia de 10 años, tu valor patrimonial baja. Yo tengo una franquicia, voy a estar para siempre, puedo pedir inversiones a 10, 20 o 50 años. Le hemos demostrado a los clubes que si pasan a ser franquicia su valoración sube un 30 %. Si juntamos todas las cifras, estamos hablando de 1.300 millones. El modelo atrae dinero", sentenció.

Terminó explicando diferentes formas de incluir esa inversión: "Hay clubes que no quieren dejar de ser propietarios. Necesitan dinero, pero no quieren perder esa gobernanza. Hay modelos híbridos, estamos creando una plataforma de inversiones en estadios: ellos invierten en los arenas, y el 'equity' sale del arena. No llegas a entrar en el club, pero puedes acelerar partes del club que necesitan inversión".