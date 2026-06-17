El Baskonia tilda de “competencia desleal” el interés del Barça por su secretario técnico

El portavoz azulgrana explicó que el conjunto vasco le dijo al ojeador catalán que contaban con él “cuando se empezaron a escuchar los rumores sobre el interés del Barcelona”. Del mismo modo, desveló que Pujol, que llegó a Vitoria el verano pasado, antes de las eliminatorias de la liga ACB, les transmitió que quería dejar el club al final de curso, aunque le restan dos años de contrato y no tiene cláusula de salida.

“El club defenderá sus intereses y las informaciones sobre que no le queríamos son falsas”, destacó Félix Fernández. “El Barça se ha puesto en contacto con nosotros, pero no lo entiendo porque aún están jugando una final”, confesó.

En este sentido, se le preguntó si Juan Pedro Cazorla asumiría el cargo. “Hay una dirección deportiva y aquí no se trabaja de manera individualizada. Ahí están Juan Pedro Cazorla y Alfredo (Salazar). Hay informes y se habla en el día a día, por eso yo no focalizaría todo en unas personas, porque las decisiones las toma el club”, zanjó.

Respecto a la posibilidad de que DJ Stewart recale en la entidad vasca, confirmó que el jugador es del gustó del club azulgrana. “Es interesante y llevamos analizándolo un cierto tiempo”, expresó.

Sobre la hipótesis de si el club acudiría al derecho de tanteo por Mike James en caso de que un equipo ACB como el Barcelona intentara su contratación, dejó todo en el aire. “No tengo ninguna comunicación oficial ni de la ACB ni de sus agentes. Llegado el momento lo analizaremos porque estamos hablando de un gran jugador”, manifestó.

En cambio, tuvo el mismo discurso sobre los rumores acerca de su interés por Willy Hernangómez o Marcus Bingham. “A veces los rumores son interesados y se utilizan a agentes y medios. Si firmamos a los jugadores por los que preguntamos tendríamos una plantilla de 100 jugadores”, consideró el portavoz del Baskonia.

En otro orden de cosas, también fue tajante sobre el futuro de la Euroliga y el papel de la entidad vitoriana en esta competición. “Estamos en el sitio soñado. Todos los clubes se cambiarían por Baskonia. Hay 8 o 10 equipos que quieren entrar como accionistas en una Euroliga que está valorado en 1.500 millones de euros y podría alcanzar los 3.500 millones en tres años”, desveló, consciente de que “el calendario se satura”.

“El tema de las conferencias llegará por salud, por lógica y porque hay proyectos que quieren estar”, avanzó, pero aseguró que no será el próximo curso.