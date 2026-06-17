El muy anotador Valencia se mide al Barça, el equipo que le ha dejado con menos puntos

Con 3.218 puntos en 34 partidos ligueros, es decir con un promedio de 94,6 por partido, el Valencia fue el equipo que más puntos sumó en la fase regular de la acb, con 41 más que el Baskonia, que ocupó la segunda posición.

En la Euroliga, el equipo de Pedro Martínez hizo también gala de su juego rápido, con muchas posesiones y muchos triples, para acumular 3.418 puntos en 38 partidos (90 de media), solo cuatro menos que el Paris Basketball, que, con 3.422, fue el más anotador, aunque con 10 victorias menos que el Valencia.

En total, entre la Supercopa, la Liga Endesa, la Copa del Rey y la Euroliga, el Valencia acumula hasta ahora 87 encuentros con un promedio de 92 puntos anotados, pero su anotación más baja fue de 30 puntos menos, 62, y la firmó precisamente ante el Barcelona.

Fue en la Euroliga, el pasado 19 de marzo, en un duelo en el que el equipo de Xavi Pascual logró frenar al Valencia con un notable esfuerzo en el rebote ofensivo y un gran trabajo para ralentizar la salida de balón del equipo de Pedro Martínez para llevarse el triunfo del Roig Arena por 62-66.

En ese encuentro, el Valencia capturó 22 rechaces en su canasta y el Barça se quedó solo a cinco puesto que sumó 17. Además, el equipo 'taronja' perdió 12 pelotas y 'solo' sumó 14 asistencias y se quedó en seis triples anotados, una de las cifras más bajas de la campaña, con un 22 % de acierto.

En la Euroliga, sólo en otro partido de los 44 que ha disputado en este curso se quedó por debajo de los 70 puntos. Fue el primero de los cuartos de final ante el Panathinaikos y cayó por 67-68. En las competiciones de la ACB no ha bajado de esa barrera y sólo el Unicaja logró dejarle en esos 70 puntos en su triunfo en la Fonteta por 70-76.

Eso sí, de las 26 veces que el Valencia se ha marchado por encima de los 99 puntos esta campaña, dos han sido contra el Barcelona, al que hace apenas tres semanas derrotó por 77-102 en el Palau Blaugrana. En ese mismo escenario, pero en la Euroliga, el equipo de Pedro Martínez superó también esa barrera aunque cayó por 108-102.

El Valencia ha llegado a anotar 116 puntos esta campaña en un partido sin prórroga, el 72-116 que le endosó al Bilbao, y 118 en un choque con periodo extra, que fue el primer partido de la semifinal que le ha ganado al Joventut en estos 'playoffs' y en el que le tumbó por 118-117.