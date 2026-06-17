Los 13 clubes fundadores de la Euroliga serán franquicias y recibirán 30 millones de euros

Según ha podido saber EFE de fuentes próximas a la competición, ya se han iniciado los trámites legales para transformar las licencias en franquicias, lo que incrementará tanto el valor de la liga como de los equipos.

Según diferentes fuentes consultadas, se espera un crecimiento inmediato del 25 %, con un aumento adicional a medida que la participación indefinida incremente el valor de los activos de los clubes.

Desde la Euroliga también se espera que la expansión del sistema de franquicias se acelere, debido a la lista de equipos interesados en adquirir las nuevas licencia. La idea es que para la temporada 27-28 ya se hayan integrado entre seis y ocho equipos, que deberán abonar entre 50 y 90 millones de euros, dependiendo de factores como el mercado y la trayectoria histórica en la competición.

En la actualidad se han recibido diecisiete ofertas procedentes de clubes ya existentes (14) y también de otras ciudades interesadas, como Londres, Roma o Berlín.

La idea de la Euroliga es que la primera expansión, prevista para la campaña 2027-2028, convertiría el campeonato en una competición con hasta 24 equipos, posteriormente se ampliaría hasta los 30 equipos en 2028 o 2029, una fecha no concretada, según ha podido saber EFE.

En total la primera expansión generaría más de 400 millones de euros procedentes de las cuotas de entrada de las nuevas franquicias, lo que supondrá más de 30 millones de euros para cada uno de los equipos fundadores de la franquicia.

Una vez que un equipo se convierta en franquicia, obtendrá los mismos derechos y obligaciones que los trece accionistas originales en lo que respecta a la distribución económica y podrá asistir y votar en los órganos de gobierno.

En esa primera expansión, las nuevas franquicias no optarán al reparto de los ingresos generados, ya que pertenecen exclusivamente a los trece accionistas originales, puesto que esta primera expansión está reservada únicamente para ellos.

El proceso de expansión se produce unos meses después de que JB Capital, una firma española de inversión y sociedad de valores independiente, presentara un informe de valoración integral de la Euroliga en la que situaba el valor empresarial conjunto de la competición y de sus equipos con licencia en más de 3.200 millones de euros.

Además el citado informe valoró la liga en 1.640 millones de euros para la temporada que viene, mientras que el valor de los equipos con licencia ascendía a los 1.800 millones de euros, unos parámetros que van desde los 60 millones a los 320 millones.

El citado informe señala la tendencia a la revalorización para "todo el ecosistema de la competición", en un análisis que determina que el valor conjunto de la liga y de sus clubes se podría incrementar hasta un 25% una vez que "el actual marco de licencias a diez años evolucione hacia un sistema de franquicias permanentes" que es el que se iniciará próximamente.

"Si el plan de negocio se ejecuta con éxito y se completa la transición hacia una estructura permanente de franquicias, y aplicando los mismos múltiplos de valoración, la Euroliga y sus equipos con licencia podrían alcanzar una valoración conjunta de 4.300 millones de euros en la temporada 2026-27", asegura el informe de JB Capital.