Pedro Martínez: “Tenemos la tranquilidad de haber hecho el trabajo bien”

“Hemos hecho un muy buen trabajo durante todo el año para ahora ser competitivos. El trabajo ha sido muy bueno durante todo el año y no tenemos la garantía de ganar, pero sí la tranquilidad de haber hecho bien la preparación. También ilusión, ganas y ambición. Va a ser una serie de máxima dificultad para los dos”, explicó Martínez este miércoles en la presentación de la final, que tuvo lugar en el balcón del Ayuntamiento de Valencia.

El técnico ‘taronja’ destacó la importancia del primer partido de la final: “Ahora mismo estamos muy focalizados en el primer partido, en hacer un buen trabajo y sabemos que el entrenador del Barça es un maestro en la preparación de partidos, en poner en dificultad a los rivales y tenemos la incertidumbre de cómo será el partido”.

El Valencia Basket cuenta con el factor cancha a favor al haber terminado en segunda posición la fase regular, por encima del Barcelona. Martínez analizó esta situación pero le restó valor. “Si no juegas bien en casa, el factor cancha no te va a dar nada. Ellos tienen jugadores muy expertos, nosotros tenemos menos experiencia pero hemos ganado en pistas muy complicadas. Es algo relativo”.

El entrenador catalán también habló sobre el ambiente que se respira en la ciudad de Valencia con el equipo: “Noto en los aficionados la ilusión por poder ganar. Hemos hecho una buena Euroliga, tenemos jugadores con un tipo de juego que engancha y hemos jugado en dos competiciones de alto nivel”.

“Inaugurar un pabellón de máximo nivel europeo o mundial también ha ayudado a que haya mucha gente que mire al baloncesto. Ojalá que esto tenga continuidad”, concluyó.