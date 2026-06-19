71-61. El Alba Berlín lleva la final la quinto partido

El Bayern del serbio Svetislav Pesic tuvo la oportunidad de conseguir su tercera liga consecutiva, pero los dos últimos cuartos en los que solo fue capaz de anotar 16 puntos le condenaron y, tras la derrota, ahora tendrá una nueva oportunidad en Múnich de rematar el campeonato ante sus aficionados.

El partido fue muy igualado desde el inicio aunque los locales, liderados en el cuarto partido por el alero estadounidense Justin Bean (17 puntos y 9 rebotes) lograron decantar el acto inicial a su favor por solo tres puntos (26-23). En el segundo, los bávaros lograron remontar par irse al descanso por delante (42-45).

El Bayern de Múnich continuó abriendo brecha en el marcador, con rentas a su favor de hasta diez puntos, gracias al acierto del macedonio Nenad Dimitrijevic, pero el Alba, logró reponerse hasta que en el último minuto del tercer acto, recuperó el mando en el marcador (58-54).

El Bayern siguió desinflándose y con solo siete puntos en los últimos diez minutos, se quedó sin opciones de triunfo. El domingo se decidirá el título en Múnich.