Sergio Rodríguez dimite como director deportivo del Real Madrid

Rodríguez se incorporó la pasada temporada al organigrama del club blanco en sustitución de Alberto Herreros, quien ejerció en el cargo desde la temporada 2005-2006.

Lo hace después de que el Real Madrid termine la temporada, con Sergio Scariolo como entrenador, sin ningún título ganado. Algo que no había sucedido en los últimos 16 años.

Por su parte, el Real Madrid también comunicó en su web la renuncia del exjugador canario, al que agradece su campaña al frente de la sección.

"El Real Madrid le agradece su trabajo, compromiso y dedicación en todo este tiempo al frente de la sección, y le transmite todo su cariño y reconocimiento. Sergio Rodríguez es una de nuestras más grandes leyendas y del baloncesto europeo, y es un ejemplo de los valores que representa nuestro club. El Real Madrid siempre será su casa y le desea a Sergio Rodríguez y a su familia todo lo mejor en esta nueva etapa de su vida", escribió la entidad 'merengue'.

Con 40 años recién cumplidos, el exjugador canario finaliza su etapa en el conjunto blanco tras sólo una temporada en el cargo.

Su nombramiento formó parte de la renovación de la cúpula de la sección de baloncesto, que terminó con la salida del mencionado Herreros y de Juan Carlos Sánchez Lázaro, responsable de la sección durante una de una de las mejores épocas del Real Madrid, y que, según medios nacionales, podría regresar este mismo verano.

Rodríguez se va en su intento de construir una sección más "fuerte, sostenible y profesional" y agradeció a los trabajadores y seguidores del club cada momento compartido.

"Me voy con el orgullo del trabajo realizado, grandes aprendizajes y la satisfacción de haber encontrado una profesión que me apasiona. Deseo al Real Madrid los mejores éxitos en el futuro y espero de corazón que nos volvamos a encontrar", agregó.

Queda por ver si otras figuras del organigrama blanco, como el lituano Martynas Pocius, colaborador de 'El Chacho' en las labores de 'scouting' y fichajes, también confirman su salida.

El terremoto en la casa blanca llega tras la eliminación prematura en los cuartos de final de la Liga Endesa, donde pese a terminar líder y con ventaja de campo, cayeron contra pronóstico ante La Laguna Tenerife en cuartos de final.

Pese a alcanzar las finales de la Supercopa, Copa del Rey y Euroliga, el equipo cerró la campaña sin títulos y con la incertidumbre sobre la continuidad de Scariolo.

Hace sólo unos días, el técnico italiano, que firmó un contrato de tres años el pasado verano, también empleó sus redes sociales para pedir perdón a la afición, aunque dejó entrever que continuará en el banquillo del Movistar Arena el próximo curso.

"Tenemos que mejorar y corregir errores, yo el primero. El trabajo diario bien hecho de todas estas personas ha sido y es la herramienta más eficaz para mirar al futuro con optimismo. ¡Hala Madrid!", aseveró.

A nivel de plantilla se espera la salida de varios jugadores que acaban contrato. Queda por abordar una de las renovaciones clave, la del capitán Sergio Llull, de 38 años y toda una leyenda en el Real Madrid, al que llegó hace 19 años.

Otra cuestión que será resuelta este verano es la participación o no en la Euroliga la próxima temporada. El Real Madrid es el único de los clubes propietarios que aún no ha tomado una decisión, ante la alternativa de adherirse a competiciones FIBA como paso previo al inicio de la NBA Europa, cuyo inicio está previsto para el 2027.