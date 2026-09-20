Laprovittola, MVP de la Supercopa: "Estaba mucho más motivado de lo que Sekulic pensaba"

En la rueda de prensa posterior al encuentro en el Palau Olímpic de Badalona, Laprovittola se ha referido a las palabras del técnico del Barça, Aleksander Sekulic, que había hecho referencia minutos antes a la motivación añadida del base de Morón.

"Sin duda que sí (que estaba más motivado). Me costó muchísimo asimilarlo este verano, pero son cosas que pasan y uno tiene que seguir. Estaba mucho más motivado de lo que Sekulic pensaba", ha comentado Laprovittola.

El internacional albiceleste batió el récord de triples anotados en un partido de la Supercopa, que ostentaba su compatriota Pablo Prigioni desde 2008 con 6, y también la marca de puntos (58) y triples (14) anotados en una misma edición del torneo, contando las semifinales y la final.

"Todo es gracias a mi familia y al equipo. No sé como pasó, pero ahí estamos", ha bromeado Laprovittola, que este verano ha regresado a Badalona después de siete años en las filas del Real Madrid y el Barça.

"Parece que no hubiesen pasado estos siete años, y eso que pasé un montón de cosas. Volver y que haya pasado esto no estaba en los planes. Sí pensaba que podíamos ganar desde el primer día que fiché, pero no la fiesta que hicimos este fin de semana. Ojalá todo se mantenga así y sigamos creciendo", ha valorado.

Laprovittola ha explicado que esta es la Penya que los jugadores quieren "ser durante mucho tiempo" y ha destacado que cuentan con "un gran equipo, una gran afición y un gran club".

"Ojalá esto nos de un impulso muy grande. Era una oportunidad para ganar un titulo, dos partidos contra equipos que se están armando, y supimos aprovechar la oportunidad. Lo que tenemos que hacer es seguir trabajando todo el año e ir a por esas oportunidades. La Penya ha crecido mucho en los últimos años y tenemos que aprender de esto", ha concluido.