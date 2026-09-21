Prohibición de celulares en escuelas: MEC defiende modelo que ordena la tecnología en el aula

El ministro de Educación y Ciencias, Luis Ramírez, comentó en el programa Mesa con EVP de ABC TV, sobre los alcances del proyecto de ley que regula y restringe el uso de teléfonos celulares y dispositivos electrónicos. La Cámara de Diputados tratará en su sesión ordinaria este martes esta propuesta que será aplicada en todas las instituciones educativas del país.

Ramírez señaló que la normativa no busca la eliminación absoluta de las pantallas, sino ordenar su presencia para proteger el proceso de aprendizaje sin dar la espalda al mundo digital.

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El titular de la cartera educativa puntualizó que el espíritu de la ley se enfoca en suspender el acceso a redes sociales durante la jornada escolar y establecer pautas claras de responsabilidad institucional. No obstante, remarcó que se prevé excepciones fundamentales para el uso pedagógico y adaptado a determinadas franjas etarias.

Paraguay será modelo en aplicación de normas

Ramírez aclaró que la propuesta paraguaya se distingue de las decisiones drásticas adoptadas en otros países que prohibieron por completo los aparatos. Dijo que la Paraguay se destaca con experiencias locales exitosas como el programa “Jóvenes Conectados”, que capacita a 33.000 estudiantes a través de sus propios teléfonos móviles en cursos a los que no accederían de otra manera.

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En su análisis sobre la dinámica escolar, el ministro recordó que los centros educativos siempre han contado con la facultad de regular cualquier elemento que distraiga al estudiante del aprendizaje. Bajo ese principio, la futura ley encomienda a cada comunidad educativa la tarea de incorporar estas normas dentro de sus reglamentos internos. En ese sentido, cada institución definirá de manera autónoma las formas de uso, los límites tecnológicos y las sanciones correspondientes.

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Ramírez reconoció que el sistema atraviesa un periodo de transición donde coexisten docentes con pleno dominio de las herramientas digitales y otros en proceso de adaptación, por lo que resulta indispensable dotar de flexibilidad a los directivos y educadores.

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Frente a este panorama, el MEC plantea proteger prioritariamente la etapa de formación básica, donde el desarrollo de la lectocomprensión, la matemática, el pensamiento crítico y la creatividad deben cimentarse sobre los libros de texto y el papel. Una vez consolidadas estas competencias fundamentales, la tecnología se convierte en una herramienta aliada y no en un factor de dispersión, según refirió el ministro.