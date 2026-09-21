Laura Pausini y Shakira deslumbran con una emotiva versión de “Antología”: mirá el vídeo

Una noche cargada de emoción y complicidad musical se vivió en Madrid durante la tercera presentación de Shakira en la capital española, en el marco de su gira mundial Las Mujeres Ya No Lloran. La artista colombiana sorprendió a los miles de asistentes al invitar al escenario a la cantautora italiana Laura Pausini, con quien interpretó a dúo “Antología”, uno de los clásicos más celebrados del repertorio de la barranquillera.

El registro del inédito encuentro fue compartido por la propia Pausini a través de su cuenta de Instagram, donde publicó el video de la presentación destacando el afecto y la admiración mutua que une a ambas intérpretes.

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En el escenario, la unión vocal aportó una sensibilidad renovada al tema editado originalmente en 1995: el timbre característico de la italiana se fusionó con la calidez interpretativa de Shakira, desatando la ovación unánime del recinto madrileño.

Homenaje y sintonía en escena

La elección de la canción no fue casual. Laura Pausini incluyó recientemente su propia versión de “Antología” en el álbum Yo Canto 2, proyecto en el que rinde tributo a piezas fundamentales de la música en español que han dejado huella en su trayectoria.

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Lo que hasta ahora solo existía como homenaje discográfico se concretó finalmente en vivo, marcando la primera vez que dos de las voces más influyentes del pop latino e internacional comparten escenario e interpretan juntas esta balada histórica.