El Valencia busca, a la tercera, un triunfo sobre el Barça que le mantenga arriba

El conjunto valenciano llega a esta cita después de haber dado la sorpresa y haber derrotado este martes al Fenerbahce en el Roig Arena en un encuentro en el que, primero, supo dominar al equipo turco pese a moverse el choque en un escenario de menos puntos de los que suele anotar y, después, tuvo el carácter para aguantar la presión de un poderoso rival que se llegó a poner por delante a falta de menos de tres minutos.

Este triunfo, por el potencial del rival y el guión del choque, deben reforzar la confianza del equipo de Xavi Albert en sus opciones de cara a una cita en la que puede acusar las dos derrotas previas ante el conjunto que dirige Aleksander Sekulic.

Ambos equipos abrieron hace un mes la temporada en una de las semifinales de la Supercopa en Badalona, un duelo que dominó el conjunto blaugrana en buena parte por su control del rebote pero en el que el Valencia tuvo un tiro lejano que pudo cambiar el signo del choque (86-87).

Hace menos de tres semanas, el Valencia visitó al Barça en la fase regular de la Liga Endesa y, aunque logró entrar mejor en el partido, no consiguió retener el mando del choque y entró de nuevo a rebufo en un final apretado en el que Nikola Mirotic tuvo un triple para forzar la prórroga.

El técnico valenciano ha incidido en la necesidad de mantener la mejoría que han mostrado en el rebote ofensivo pero también en ser capaces de frenar las transiciones con las que el Barça les castigó en el segundo de esos encuentros.

Para este duelo, el Xavi Albert no podrá contar con Mirotic, que sufrió un pinchazo en el muslo en el encuentro ante el Fenerbahce, una baja interior que se une a la de Nate Reuvers y que obliga a Albert a rehacer por completo a rotación interior.

Esta situación aumentará previsiblemente el protagonismo de Neal Sako, de Jasiel Rivero, de Dylan Osetkowski e incluso de Mo Gueye, pero también puede llevar a la reconversión de Josep Puerto al puesto de 'cuatro' para completar la rotación.

El Valencia llega a esta cita con seis victorias en ocho partidos, un notable balance que le ha elevado a la segunda plaza de la clasificación, con los mismos registros que el Fenerbahce y solo un triunfo menos que el Olympiacos, que sólo ha perdido ante el equipo turco y es, además, uno de los dos rivales que ha derrotado al equipo 'taronja'.

El Barça, por su parte, ha enlazado dos triunfos seguidos, en las canchas del Bayern Munich y del Milán, y es octavo con un balance de cinco victorias y tres derrotas. En el caso de volver a ganar al Valencia, ambos quedaría igualados.