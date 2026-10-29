Los Hawks se reponen ante los Cavs y los Pelicans suman su primer triunfo

El encuentro en Atlanta comenzó a las 20:00 hora local, una hora después de lo previsto, porque el State Farm Arena había acogido el sexto encuentro de las Finales de la WNBA entre Atlanta Dream y Golden State.

Onyeka Okongwu encabezó a Atlanta con 29 puntos, 12 rebotes y 4 triples en 6 intentos, Nickeil Alexander-Walker lo acompañó con 25 puntos y Aaron Wiggins fue fundamental desde el banquillo con 20 unidades y 4 aciertos desde el perímetro.

Jalen Johnson contribuyó con 17 puntos, 8 rebotes y 7 asistencias para los locales.

James Harden lideró a Cleveland con 24 tantos y Donovan Mitchell agregó 22, aunque convirtió solamente uno de sus 9 triples. Sam Merrill aportó 16 puntos desde el banquillo, insuficientes para evitar que los Cavaliers vieran interrumpida su racha de tres victorias consecutivas.

En New Orleans, los Pelicans dejaron atrás cuatro derrotas consecutivas gracias a una actuación grupal encabezada por Zion Williamson y Jeremiah Fears, autores de 22 puntos cada uno. Los locales castigaron las pérdidas de Sacramento y dominaron cerca del aro para imponerse por 132-120.

Williamson convirtió 10 de sus 12 lanzamientos y añadió 6 rebotes y 5 robos. Fears completó su aportación con 13 asistencias, 8 rebotes y 4 tapones.

Los Kings cerraron el primer cuarto arriba 30-24, pero New Orleans respondió con un total de 78 puntos en los dos períodos siguientes. Así construyó una ventaja de 102-88 antes del último cuarto, suficiente para contener la reacción visitante.

Darius Acuff Jr. destacó por Sacramento con 34 puntos y 14 asistencias. De'Andre Hunter y Precious Achiuwa anotaron 24 cada uno, mientras Zach LaVine aportó 21. Domantas Sabonis recogió 15 rebotes y repartió 7 asistencias, pero se quedó en 9 tantos y perdió 7 balones.