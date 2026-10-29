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Básquetbol
29 de octubre de 2026 - 09:50

Sekulic: "El Valencia seguro que vendrá con la intención de buscar revancha"

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Barcelona, 29 oct (EFE).- El entrenador del Barça, Aleksander Sekulic, ha alertado de las intenciones del Valencia Basket, al que los azulgranas ya han ganado en la Supercopa y la Liga Endesa esta temporada, en su visita de este viernes al Palau Blaugrana en partido de Euroliga.

Por EFE
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"Seguro que vendrán con la intención de buscar una especie de revancha, o al menos de demostrar que pueden ser competitivos en el Palau", ha advertido el técnico esloveno antes del entrenamiento de este jueves.

Pese a que el último campeón de la ACB ha perdido a su entrenador, Pedro Martínez, y a jugadores importantes como Jean Montero, Sergio de Larrea, Darius Thompson o Jaime Pradilla, Sekulic ha opinado que el Valencia no solo "mantiene el nivel del año pasado", sino que "incluso lo ha reforzado".

"No creo que hayan cambiado tanto. Es un equipo bastante parecido a lo que vimos el año pasado en cuanto a estilo de juego. Sí que han hecho muchos cambios en su plantilla y han perdido a algunos jugadores importantes, pero han incorporado a otros de gran nivel, como TJ Short o Brooks. Y ahora también han fichado a Mirotic -que ahora está lesionado-", ha analizado.

Además, Sekulic considera que el equipo que ahora dirige Xavi Albert "está desplegando un baloncesto excelente" y, además, ha recordado que está "por delante" del Barça en la clasificación de Euroliga, con una victoria más (6-2) que los azulgranas (5-3).

Por eso, ha pronosticado un partido duro y ha pedido el apoyo del Palau: "Después de dos partidos de Euroliga fuera de casa, estamos deseando vivir ese ambiente. Esperamos mucho de nuestra afición; ellos pueden ser nuestro sexto jugador".

Y es que Sekulic tiene clara la receta para derrotar al mejor equipo ofensivo de la Euroliga: "Jugar con inteligencia en ataque, mantener la concentración en defensa y replegar rápido para frenar las transiciones y evitar faltas innecesarias".

Ante el Valencia, el técnico esloveno no podrá contar, además de con el pívot Yoan Makoundou, quien se recupera de una tendinopatía rotuliana, con el base Juan Núñez, que sufrió un esguince de tobillo ante el Bayern de Múnich, y probablemente tampoco con Umoja Gibson, que arrastra un fuerte golpe en la rodilla de aquel partido.

"No es una situación agradable. Veremos cómo gestionamos la posición de base para este partido, pero creo que tenemos suficientes jugadores capaces de desenvolverse en varias posiciones, así que tendremos que adaptarnos. De hecho, los jugadores se están adaptando bien a estos contratiempos y eso nos ha hecho crecer como bloque y estar aún más unidos", ha afirmado.

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