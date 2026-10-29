Xavi Albert: "El Barça tiene jugadores atléticos, con capacidad de destruir nuestro juego"

"Espero un partido muy físico por la manera en la que ha configurado el Barça su plantilla. Tiene jugadores atléticos con capacidad de destruir nuestro juego, jugadores muy grandes que nos incomodan", admitió en una rueda de prensa.

El técnico recordó que, pese a que han sido partidos igualados, no han logrado ganar ninguno de sus dos duelos previos y dijo que, además de mejorar sus prestaciones, deberán ser capaces de superar las ausencias de los interiores Nate Reuvers y Nikola Mirotic, con los que dijo que no podrá contar al menos en dos semanas.

"Las situaciones de castigo del rebote fue evidente en el primer partido y en el segundo fue más por el castigo que nos hicieron con las transición. No podemos recibir 14 puntos del Barça en transiciones. Fue lo mismo, pero con matices", analizó.

Eso sí, dijo que cree que han mejorado cosas desde esas derrotas. "Tenemos mucho que mejorar aún, pero hemos dado un paso en el rebote ofensivo y a nivel defensivo estamos también mejor, pero cada partido es una historia diferente. Habrá que ver cómo nos adaptamos a la nueva configuración de la plantilla... Ojalá tenga un impacto positivo, no tiene que ser negativo", apuntó.

El técnico dijo que suplirán las bajas con lo que tienen, incidió en que los miembros del cuerpo técnico deben "calentarse la cabeza" para buscar soluciones y en que los jugadores deben dar un paso adelante porque mantienen la "política" de usar "al siguiente disponible".

"Tendremos que acoplarnos a las bajas en el juego interior. Nunca son una excusa y tendremos que reconfigurar las piezas. Tendremos que dar un paso adelante para controlar el rebote para que no nos pese negativamente", añadió Albert, que apuntó que no va con una "idea predeterminada" de cómo será el partido, sino que tratan de acoplarse a lo que se plantea cada día.

"No es que compre tener opciones en un final apretado en el Palau, porque lo que compro es ganar, pero eso te dice ya que has sido competitivo", reflexionó.

Albert habló de la posibilidad de reconvertir a Josep Puerto al 'cuatro', una opción que ya han usado este curso. "Nos da espacios por la amenaza de tiro que tiene, luego habrá emparejamientos en los que tenga que jugar a su máximo físico, pero Josep es un soldado. De 'tres' o 'cuatro' nos dará lo máximo", adelantó.

Igualmente, admitió que Mo Gueye tendrá seguramente más oportunidades de demostrar lo que puede aportar al equipo, pero no quiso dejar esa responsabilidad solo a los jugadores que comparten posición con los lesionados y resaltó que espera que victorias como la lograda ante el Fenerbahce el martes refuercen al equipo en las cosas que hace bien.