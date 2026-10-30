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Básquetbol
30 de octubre de 2026 - 18:15

94-79. El Asvel sepulta al Baskonia a base de triples

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Redacción deportes, 30 oct (EFE).- El Asvel Villeurbanne sepultó este viernes al Kosner Baskonia a base de triples, 94-79, en un partido de Euroliga que dominó desde el primer cuarto y acabó con 12 lanzamientos lejanos anotados y grandes porcentajes sobre una mala defensa azulgrana. El ritmo y la energía de los galos fueron clave, además de la anotación de Tyty Washington y Patty Mills.

Por EFE
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Kenneth Faried fue el mejor de los vitorianos en su mejor partido con la camiseta baskonista. Fue el jugador más constante y acabó 29 créditos de valoración en un equipo que sigue sin ganar con Velimir Perasovic en el banquillo.

Los triples ayudaron al conjunto galo a seguir el ritmo anotador de Baskonia, que logró correr después de varias defensas acertadas.

Precisamente los errores en el lanzamiento exterior frenaron la progresión anotadora del equipo de Velimir Perasovic, que recibió un parcial de 8-0, con el liderazgo de Tyty Washington.

La debilidad defensiva generó muchos desequilibrios en el uno contra uno y el conjunto galo se fue por delante con grandes porcentajes, 26-16.

Los triples caían como una losa sobre el equipo vitoriano, que vivía a rebufo gracias al rebote ofensivo y la energía de Kenneth Faried.

Los de Toni Parker anotaban con mucha facilidad y aprovecharon los despistes de un Baskonia que no encontraba la dureza de otros encuentros.

Los azulgranas trabajaron mejor los ataques y sacaron tiros libres que les mantuvieron en el encuentro, que seguía del lado francés al descanso, 49-39.

La escuadra vitoriana mejoró tras el paso por vestuarios, tuvo más puntería y energía que le permitió defender mejor, pero de nuevo los errores y las pérdidas de balón le impidieron entrar de lleno en un marcador que controlaban los galos.

Cada bloqueo era una ventaja para Asvel, que conectaba fácil en ataque y seguía sumando con comodidad.

La resiliencia del equipo de Velimir Perasovic volvió a surgir. Baskonia estrechó el marcador en seis puntos, pero el quinto triple de Patty Mills enterraba las opciones del equipo vasco, que tenía constantes fallos de concentración, 75-59.

Un 6-0 de salida a favor de los franceses terminó por romper un partido, en el que no bajaron el nivel de energía y encararon con comodidad la última fase hasta el 94-79 final.

94 – LDLC ASVEL Villeurbanne (26+23+26+19): Besson (10), Waters (5), Crowder (9), Gach (6) y Bolomboy (9) -cinco inicial-, Mills (20), Fodzo Dada (2), Sestina (2), Washington Jr. (21), Massa (-), Pons (4) y Lighty (6).

79 - Kosner Baskonia (16+23+20+20): Simmons (12), Joksimovic (9), Stewarrt (5), Frisch (7) y Santos (13) -cinco inicial-, Lawson (7), Baugh (2), Spagnolo (7) y Faried (17).

Árbitros: Tomislav Hordov (Croacia), Kerem Baki (Turquía) y Ioannis Tigani (Grecia). Sin eliminados. Señalaron técnica al local Waters (min. 27).

Incidencias: Partido correspondiente a la novena jornada de la Euroliga, disputado en el pabellón LDLC Arena de Lyon.

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