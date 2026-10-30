ABC
30 de octubre de 2026
Ir a ABC en el Este
ABC Noticias
ABC TV de 19:00:00 a 19:59:00
Ver ABC TV
Cardinal Deportivo 2da edición
ABC Cardinal AM de 19:00 a 19:59
Escuchar ABC AM
Solo Música
ABC FM 18:00 a 23:59
Escuchar ABC FM
ABC Noticias
ABC TV de 19:00:00 a 19:59:00
Ver ABC TV
27º
Ahora
ver más
27º
Ahora
HOY
Min
15º
Máx
30º
undefined 2026-10-31
Min
17º
Máx
33º
undefined 2026-11-01
Min
19º
Máx
35º
undefined 2026-11-02
Min
20º
Máx
26º
undefined 2026-11-03
Min
20º
Máx
34º
undefined 2026-11-04
Min
23º
Máx
28º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
5.790
Venta
6.120
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.100
Venta
6.850

Ver Cotizaciones

Básquetbol
30 de octubre de 2026 - 18:50

98-94. Robinson decanta un duelo de poder a poder entre Barça y Valencia Basket

Imagen sin descripción

Barcelona, 30 oct (EFE).- La irrupción final del base Justin Robinson, que anotó 9 de sus 22 puntos en los últimos cuatro minutos, decantó este viernes el duelo de poder a poder entre el Barça y el Valencia Basket, que sentenció una canasta del escolta Darío Brizuela a falta de seis segundos (98-94).

Por EFE
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

Los azulgranas arrancaron como un tiro, con cinco triples sin fallo (19-11, min.5), pero los taronja igualaron pronto el partido, que de ahí en adelante discurrió con alternancias en el marcador y mínimas ventajas, principalmente para el conjunto catalán.

El escolta Armoni Brooks (26 puntos) y el rebote ofensivo (14) fueron los principales argumentos de un Valencia Basket que peleó por la victoria hasta el final, pero sucumbió por poco ante un Barça en el que el alero Joel Parra (19 puntos, 5 triples), el escolta Kevin Punter (18) y Brizuela (15) secundaron a Robinson en ataque.

Llegaba el Barça mermado en la dirección del juego, sin Gibson ni Núñez, además del inédito Makoundou, mientras que el Valencia acudía a la cita limitado en la pintura por las bajas de Mirotic y Reuvers. Por lo demás, ambos equipos comparecían en un buen momento: seis victorias de los taronja por cinco de los azulgrana en ocho jornadas.

Y exhibieron su pólvora los dos contendientes en un primer cuarto de alta anotación (30-25) e inconsistencia defensiva. El equipo de Xavi Albert empezó penetrando con facilidad, pero los de Sekulic, liderados por Punter y Robinson, replicaron con un letal cinco de cinco en triples que les disparó en el marcador (19-11, min.5).

Brizuela prolongó la inspiración azulgrana, pero la entrada de Gueye cambió la inercia del partido. El pívot puso dos tapones, anotó cinco puntos e intimidó a un Barça que, ya sin acierto exterior ni fluidez en el pase, terminó el cuarto a la baja frente a un Valencia que se reconocía a sí mismo cuando podía rebotear y correr.

El partido entró en una fase más trabada, de mucho contacto físico y poca lucidez (33-32, min.15). La muñeca de Brooks y la aparición de Shorts, secundado en la dirección del juego por Moore y Saint-Supéry, desencallaron a los taronja, que encontraron un filón en la pintura con Rivero. Negados en el lanzamiento, los azulgranas reaccionaron a tiempo por mediación de Evbuomwan y Martin (1 de 7 en tiros de campo al descanso) para terminar la primera mitad en ventaja (44-42).

La igualdad continuó tras el receso, con ambos equipos pegados en el marcador (53-53, min.25). El Barça fiaba el ataque a Robinson y Punter, muy verticales, y el Valencia hacía estragos en la pintura.

El desequilibrio de Brizuela y cuatro triples seguidos de Parra impulsaron a los azulgranas al final del tercer cuarto, pero los taronja encontraron respuestas colectivas para engancharse al partido (69-68).

La garra de Ubal para defender y forzar faltas contagió al Barça, que apretó atrás y encontró a Nkamhoua y Evbuomwan, discretos hasta entonces, para abrir una pequeña brecha (81-76, min.35) frente a un Valencia que resistía gracias a Brooks y al rebote ofensivo.

Cuando más quemaba la bola, Robinson se agigantó y encadenó nueve seguidos, pero Brooks no se arrugó y, con un triple muy lejano, dejó a los taronja a un punto a falta de 9 segundos. Llegó entonces la jugada definitiva: Brizuela anotó un primer tiro libre y falló el segundo, pero Evbuomwan palmeó el rebote hacia el guipuzcoano, que firmó la sentencia (98-94) en un desenlace trepidante.

98. Barça (30+14+25+29): Robinson (22), Punter (16), Minaya (-), Parra (21), Nebo (3) -equipo inicial-, Umude (-), Brizuela (15), Balcerowski (4), Evbuomwan (4), Martin (3), Ubal (2), Nkamhoua (8)

94. Valencia Basket (25+17+26+26): Shorts (11), Saint-Supery (4), Taylor (10), Sako (6), Osetkowski (6) -equipo inicial-, Cárdenas (2), Brooks (26), Rivero (12), Gueye (7), Corbalán (3), Moore (2) y Puerto (-).

Árbitros: Olegs Latisevs (LET), Uros Obrknezevic (SER) y Denis Hadzic (CRO). Sin eliminados. Señalaron falta disruptiva al visitante Brooks (min.28).

Incidencias: partido de la jornada 9 de la Euroliga disputado en el Palau Blaugrana de Barcelona ante 6.004 espectadores. Antes del pitido inicial, se guardó un minuto de silencio en memoria de los fallecidos en el accidente ferroviario de Toledo.

Lo
más leído
del día

01
Policiales
Mbocayaty: tres fallecidos y una herida grave tras choque frontal entre camión y automóvil
Ver más
02
Nacionales
Cuánto recaudan los sindicatos de la Municipalidad de Asunción y qué responden a la denuncia de usura
Ver más
03
Política
Acuerdo que pretendía Zenaida Delgado la comprometía a pagar los préstamos de las funcionarias
Ver más
04
Nacionales
“Un campo de guerra”: un paraguayo sobrevivió al choque de trenes en España y relata cómo fue
Ver más
05
Policiales
Fuga en Emboscada: sospechan pagos de entre US$ 12.000 y 70.000 por celdas vip
Ver más

Te puede interesar