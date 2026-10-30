ABC
30 de octubre de 2026
Ir a ABC en el Este
ABC Noticias
ABC TV de 12:00:00 a 13:59:00
Ver ABC TV
Cardinal Deportivo
ABC Cardinal AM de 11:30 a 13:59
Escuchar ABC AM
A de la Tarde
ABC FM 12:00 a 14:59
Escuchar ABC FM
ABC Noticias
ABC TV de 12:00:00 a 13:59:00
Ver ABC TV
29º
Ahora
ver más
29º
Ahora
HOY
Min
15º
Máx
29º
undefined 2026-10-31
Min
17º
Máx
32º
undefined 2026-11-01
Min
18º
Máx
35º
undefined 2026-11-02
Min
19º
Máx
27º
undefined 2026-11-03
Min
19º
Máx
31º
undefined 2026-11-04
Min
22º
Máx
30º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
5.790
Venta
6.120
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.100
Venta
6.850

Ver Cotizaciones

Básquetbol
30 de octubre de 2026 - 13:00

Los brasileños Caio Pacheco-Marcelinho, cara a cara en el Coruña-Tenerife

Imagen sin descripción

A Coruña, 30 oct (EFE).- Comparten posición, nacionalidad e, incluso, dorsal, el 9 Caio Pacheco se medirá mañana, sábado, a su ídolo Marcelinho Huertas en el Coliseum, donde el Básquet Coruña buscará romper su mala dinámica ante un Tenerife que llega lanzado: no pierde desde la jornada inaugural de la liga Endesa.

Por EFE
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

Marcelinho Huertas, de 43 años, debutó en la ACB en el curso 2004-05 con la camiseta del Joventut, donde compartió vestuario con el actual entrenador del Coruña, Carles Marco. En aquel momento, Pacheco era un niño de cinco años. Su primera experiencia profesional la vivió en el Bahía Basket de Argentina, al que llegó en enero de 2018.

Era la época de Marcelinho Huertas en Vitoria. Un año antes había fichado por el Baskonia tras finalizar su etapa en la NBA. Tras dos temporadas como baskonista, en el verano de 2019 firmó por Tenerife, donde se ha convertido en el faro del equipo. En total, suma 737 partidos en la ACB. Su compatriota solo lleva 8, tres con UCAM Murcia en la campaña 2020-21 y los 5 de este curso con Coruña, con el que está promediando 6.8 puntos y 2.8 asistencias en los casi 20 minutos de media que está en pista.

Pero el partido entre Coruña y Tenerife va más allá del duelo entre los jugadores paulistas. Los gallegos necesitarán la mejor versión de Alonzo Verge y de sus interiores para frenar al equipo de Lackovic porque tiene muchísimos recursos en el juego exterior y en la pintura.

Este encuentro, correspondiente a la sexta jornada, comenzará a las 21:00 horas y será dirigido por los colegiados Luis Miguel Castillo, Iyán González y Andrés Fernández Carretero.

Lo
más leído
del día

01
Policiales
Mbocayaty: tres fallecidos y una herida grave tras choque frontal entre camión y automóvil
Ver más
02
Nacionales
Cuánto recaudan los sindicatos de la Municipalidad de Asunción y qué responden a la denuncia de usura
Ver más
03
Política
Caso Zenaida: desmienten firma de acuerdo y revelan exigencia para borrar chats
Ver más
04
Clima
Clima en Paraguay: ¿habrá tormentas este fin de semana?
Ver más
05
Policiales
Arrollamiento de mujer en Ñemby: allanan vivienda de conductor y este queda aprehendido
Ver más

Te puede interesar