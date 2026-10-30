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Básquetbol
30 de octubre de 2026 - 16:15

Los Heat presentan una nueva versión de la estatua de Wade por críticas a la anterior

Imagen sin descripción

Miami (EE.UU.), 30 oct (EFE).- Los Miami Heat presentaron este viernes una nueva versión de la estatua de Dwyane Wade a las afueras del Kaseya Center, después de que la anterior, inaugurada en 2024, recibiera numerosas críticas porque su rostro no se parecía al del exjugador.

Por EFE
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"Me hice una pregunta bastante sencilla: 'Si la gente no siente esa conexión al mirar el rostro, ¿por qué no intentar mejorarlo?"', escribió Wade este viernes en redes sociales, para explicar los motivos del cambio.

"Escuchamos y mantuvimos conversaciones sinceras con todos los implicados, y todos estuvimos de acuerdo en hacer ajustes a la cabeza", agregó.

La nueva estatua es idéntica de cuello para abajo a la original, y la única modificación ha sido la cara del jugador, que ahora es mucho más fiel a la realidad.

Wade fue seleccionado en el 'draft' de 2003 por los Miami Heat y disputó en ese equipo 15 de sus 16 campañas en la NBA.

El explosivo escolta estuvo presente en los tres campeonatos que los Heat poseen en su palmarés. Primero fue la figura clave en el de 2006, y más tarde formó un trío de estrellas junto a LeBron James y Chris Bosh, en los títulos de 2012 y 2013.

Los Heat retiraron el dorsal '3' de Wade en febrero de 2020 e inauguraron la escultura en su honor en 2024.

Además, el condado de Miami-Dade bautizó una calle frente al Kaseya Center con su nombre en 2021.

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