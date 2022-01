Alborno jugará en el 12 de Octubre

“Ya no voy a continuar en Guaireña, lastimosamente no llegamos a un acuerdo a pesar de que tenían la intención que siga, se decidió terminar el vínculo que tenía”, dijo Alborno a la 730 AM, ABC Cardinal.

“Arreglé con el 12 de Octubre y este año me tocará defender esa camiseta. Hace un par de semanas me llamaron para preguntarme mi situación con Guaireña, les dije cómo estaba y que si no llegaba a un acuerdo les iba a dar el ok a ellos”, añadió sobre el acuerdo con los de Itauguá.

Después habló de su ida al Inter de Milán. “Un mes antes de los 18 años fui al Inter de Milán. El primer año jugué en la reserva, conseguí un título, después fui al Novara, regresé al Inter, después fui a Citadella donde jugué varios partidos y volví a la primavera del Inter”.

Sobre su posición en el campo de juego dijo. “En las inferiores de Libertad comencé a jugar de volante por fuera, en Italia me llevaron como lateral izquierdo, fue ahí donde empecé a jugar en ese puesto y hoy en día me siento mucho más cómodo jugando de lateral. Me gusta mucho atacar los espacios y fue un puesto que me vino bien, me costaba la marca, pero día a día voy perfeccionando”.

Fue consultado si mirando hacia atrás se arrepiente de algo. “Lo que siempre me pongo a pensar es si podía aguantar un poco más jugando en primera aquí, me fui joven sabiendo que no iba a jugar en la Serie A, de repente pienso eso, pero oportunidades como esas no suceden todos los días, lo que viví en el Inter nadie me lo quita”, finalizó.