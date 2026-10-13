Eduardo Ledesma: “Es imposible no tener la ilusión de salir campeones”

La victoria dejó al conjunto pedrojuanino en lo más alto de la tabla, pero en campamento norteño la consigna es clara: pies sobre la tierra. En charla con el Cardinal Deportivo, el estratega Eduardo Ledesma analizó el gran momento del equipo y palpitó lo que será el próximo compromiso.

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“No hay que apresurarse, no hay que volverse loco. El entusiasmo fue ayer, la felicidad fue ayer. Hoy, tranquilo gracias a la victoria, porque la victoria te da eso: tranquilidad para trabajar. Pero ya es Olimpia ahora. Estamos pensando en cómo arrancar ese sábado frente a Olimpia, que va a ser otra final más”, empezó diciendo tras lo que significó el triunfo ante la “V” azulada.

Consultado sobre cómo encarar este tipo de encuentros de alta tensión, el entrenador profundizó en la necesidad de mantener la intensidad sin caer en excesos de confianza: “Obviamente, nosotros acá no tenemos que confundirnos: la tranquilidad la necesitamos. Siempre que uno está en su lugar de trabajo necesita esa paz. Espero que esa paz no se convierta en pasividad, no se convierta en relajo, pero siempre la atención al 100%, porque, como dije antes, tenemos ocho finales y la primera final de esas ocho arranca el sábado”.

La estrategia ante el Decano y el factor tribuna

El partido ante Olimpia promete emociones fuertes y un marco imponente de público, un escenario que el cuerpo técnico del 2 de Mayo planea capitalizar con inteligencia táctica: “Y es un rival lindo para jugar. Realmente sé que todos queremos jugar un partido como el del sábado, seguramente con una buena concurrencia de gente. Olimpia seguramente va a meter mucha gente en ese partido, presionar desde ese lado, tener el apoyo de su gente”.

El ex mediocampista manifestó que quiere sacar provecho de la presión que pueda tener la hinchada franjeada: “Nosotros, obviamente, tenemos que entender que, a medida que pasan los minutos, ese apoyo de inicio seguramente puede convertirse en también una mochila para el jugador de Olimpia y eso tenemos que saber usarlo a nuestro favor. Así que tenemos que ser inteligentes, acertarles en el planteamiento, en los hombres que elegimos y, bueno, vamos a ir a buscar otra vez el triunfo”.

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¿Candidatos al título? Metas claras y sueño latente

Ante la pregunta sobre si el equipo se perfila como el gran candidato a quedarse con el certamen, Ledesma optó por la prudencia, recordando cuáles son los objetivos prioritarios del club a corto plazo: “La verdad nosotros creo que lo tenemos que tomar ganando o perdiendo, con calma. Con calma, porque quedan ocho fechas todavía. No hay que apresurarse para las cosas. Tenemos objetivos a corto plazo. Primero es acumular la cantidad de puntos que nos habíamos trazado a inicio de torneo. Queremos acumular los 60 puntos. Eso nos va a dar tranquilidad para los próximos años que vienen”.

Sin embargo, el sueño internacional y la ilusión de campeonar siguen más vivos que nunca en la frontera: “En cuanto a los promedios, nos va a permitir entrar otra vez a una Copa Internacional que el club y estos jugadores se lo merecen. Nos va a permitir competir otra vez internacionalmente y obviamente que entendemos que sumando, y siempre que sea a tres, vamos a estar cada vez más próximos a la ilusión. Es imposible no tener la ilusión de salir campeones”.