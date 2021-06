Ambiente “positivo”´en Uruguay

Gómez volvió a dar positivo en los hisopados realizados ayer a todo el plantel charrúa, según consignaron medios locales, pero consiguió permiso para volar a Brasilia pues tiene el alta médica que asegura que ya no puede contagiar el virus.

El delantero del Valencia se había perdido la doble fecha de las clasificatorias sudamericanas a Catar-2022 por haber dado positivo al covid-19, al igual que Giorgian de Arrascaeta, quien por el contrario dio negativo en el último test al igual que el resto del plantel.

Los 26 jugadores citados por el entrenador Oscar Tabárez, que ayer llegaron en un vuelo chárter hacia la capital brasileña, debutan contra Argentina por el Grupo A, luego de haber tenido libre la primera fecha.

En el último movimiento que realizó la selección el martes en su entrenamiento, Tabárez puso en cancha a Fernando Muslera; Martín Cáceres, José María Giménez y Diego Godín, Matías Viña; Giovanni González, Lucas Torreira, Rodrigo Bentancur y Nicolás De La Cruz; Luis Suárez y Edinson Cavani.

Facundo Torres, una de las joyas de Uruguay para la Copa América, recordó que en su debut ante Paraguay por las Eliminatorias del Mundial 2022, el ‘Maestro’ Tabárez, le dijo que en la cancha debe “faltar el respeto”. “Me dio muchísima confianza a la hora de entrar, me llamó y me dijo que hiciera lo mismo que en el club que eso era lo que me había traído hasta acá” , dijo la estrella de Peñarol. (AFP y EFE).