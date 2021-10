Berizzo: “Más cómodos en el segundo tiempo y pudimos ganar”

“Felicitarlos por el coraje de jugar de una forma determinada para equiparar el juego con una selección argentina que tiene mucha jerarquía. Fue una gran concentración y convicción, tuvimos problemas por la parte derecha y tuvimos ocasiones claras para ganar, saldremos a ganar los demás partidos, intentamos apretar, pero la jerarquía de ellos nos complicó, ajustamos en la segunda fase y tuvimos tres claras donde pudimos ganar”, dijo en conferencia de prensa.

Habló de los cambios en el segundo tiempo. “Nos sentimos más cómodos en el segundo tiempo porque en la banda izquierda de Argentina controlamos mejor, ya no jugamos con línea de cinco, los controlamos bien, nos mostramos sólidos y eso hizo que podamos atacar y liberar a los atacantes, podríamos conseguir la victoria, Fabián Balbuena entró porque teníamos desiquilibrio en el juego aéreo al igual que el ingreso de Juan Escobar”.

“Siempre pensamos en sumar de a tres, todos los puntos son valiosos, en los partidos hay que hacer meritos para ganar y generamos jugadas de gol, ellos dominaron en el pt y cuando nos metimos más creamos situaciones de gol, el punto es valioso, saldremos a buscar tres el domingo”, añadió.

Valora el punto conseguido. “Nos sentimos más equilibrados en el segundo tiempo, valoro el punto, el gran esfuerzo de los jugadores merece ser reconocidos, me gusta que confíen en lo que hacen, despues de valorar el punto podríamos haber merecido tres”.

No se sintieron bien en el primer tiempo. “Este es un equipo que no se entrega, tiene agresividad, no nos sentimos cómodos cuando somos dominados, sufrimos en el primer tiempo, pero equiparamos en el segundo tiempo y pudimos quedarnos con los tres puntos”, concluyó.