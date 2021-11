Guaireña - Nacional, pobre empate en Villarrica

El último partido de la fecha se disputó en la ciudad de Villarrica, con el local que tenía la opción de ganar y retornar a zona de clasificación de Sudamericana, mientras que Nacional también necesitaba sumar porque Olimpia se acercó en el acumulativo.

Se esperaba mucho del partido en el Parque del Guairá, pero comenzó y terminó de la misma forma en la primera etapa, ambos equipos mostraron muy poco a lo largo de la etapa.

Nacional que se caracteriza por tener el balón y hacerlo circular mucho entre sus volantes y delanteros, pero esta vez no apareció ese juego, le costó muchísimo crear ocasiones de gol frente al arco de Espínola que sí tuvo que aparecer una vez en un disparo de Cristian Riveros desde la izquierda, fue lo único de la academia en la primera etapa.

Guaireña tampoco propuso mucho, es cierto no es la característica principal del equipo de Troadio Duarte, que siempre se encarga de esperar al rival y salir de contragolpe para lastimar. Esta vez en la primera etapa no pudo hacer eso más allá de un gol de Jorge Salinas que no valió por la posición adelantada.

Y no cambió mucho en la segunda etapa, futbolísticamente ninguno de los dos equipos hizo mérito para llevarse la victoria, las llegadas con peligro frente a los arcos prácticamente no existieron y el fútbol se desarrolló más en la mitad de la cancha.

Los entrenadores de ambos equipos apelaron a los cambios, pero tampoco fueron soluciones. Guaireña no se animó mucho y Nacional un poco más con los ingresos de David Fleitas, Marco Prieto y Brahian Ayala.

El partido ya no cambió y se fue con el empate sin goles. Nacional fue, entre los dos, el que más buscó pero terminó llevándose nada mas que un punto para estar ahora a dos de Olimpia.