Una tradición que se rompe en Olimpia

Éver Iván (43), padre del adolescente, manifestó que Enrique Landaida, siendo un funcionario, interfirió en una decisión institucional, cortando con una tradición. Explicó al Cardinal Deportivo que cada año son elegidos los destacados de las formativas para realizar la pretemporada en Primera, sin que ello signifique que los chicos se queden en la dotación superior. Es una especie de pasantía, para que los menores aprendan y sigan con su proceso de crecimiento.

En plena competencia de inferiores, Matías, atacante de la Sub 16, fue informado que era uno de los “becados”. El menor esperaba con ilusión la oficialización de la invitación, que al final no se dio.

“Nunca juegues con la ilusión de un chico”, posteó molesto Iván, agregando: “Olimpia es demasiado grande para vos, que ni siquiera sos hincha del club. Ubicate porque dentro nadie te quiere cerca”. El mensaje fue dirigido a Landaida.

El hecho de “suprimir” el predio a los menores podría ser un factor negativo, porque a cada inicio de temporada, uno de los objetivos trazados para quienes visten la casaca franjeada es acceder a esa invitación para entrenar con las figuras consagradas.

* Enrique Landaida. El gerente deportivo dijo a la 730 AM que Matías “tiene muchísimas condiciones, pero todo también tiene su tiempo. Tenemos una forma de trabajar, puede que le guste o no, pero tiene que respetar”, declaró con relación a Iván.

“Esto es algo que no lo busqué, no lo generé. Estoy tranquilo, sé cómo actué. Me voy a enfocar en hacer bien mi trabajo como siempre”, añadió el profesional, quien significó que en las categorías de base existen muchos jugadores de gran potencial, varios de ellos llamados a las selecciones de base, dando a entender que estos también tendrían el derecho de aspirar a la posibilidad de activar con los atletas de la plantilla profesional.

* Sergio Otálvaro. No solo los Almeida están en contra de Kike Landaida. El colombiano lo trató de “mentiroso” al consignar que el empleado de la institución había señalado que el marcador de punta no aceptó la propuesta de reducción salarial. El “cafetero” consignó que había sugerido a la directiva resignar el 30, 35 por ciento menos de su salario y percibir la deuda en bonos. Lo que no admitía era cobrar la mitad de lo que venía recibiendo al mes.