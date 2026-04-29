IPS: gremio de Enfermería denuncia violencia de género tras polémicas declaraciones de Isaías Fretes

Lo que inició como una denuncia del doctor Isaías Fretes, designado como presidente del Instituto de Previsión Social (IPS) el pasado 22 de abril, sobre la desidia que puso en riesgo su vida debido a la malas condiciones de los móviles de la institución, ha derivado en un grave conflicto gremial que incluye acusaciones de violencia de género, descalificación profesional y presuntas irregularidades en el uso de recursos públicos.

En recientes declaraciones a ABC y otros medios de comunicación, el doctor Fretes mencionó incluso la posiblidad de un “atentado” en su contra, debido a fallas mecánicas que se dieron en el vehículo oficial utilizado este fin de semana para una gira por el Chaco. Durante las entrevistas, Fretes habló de tuercas flojas en una rueda, pero no solo apuntó a la seguridad del rodado, sino que mencionó repetidamente el hecho de que una mujer, licenciada en Enfermería ocupe la jefatura de Transporte de la institución.

Documentos filtrados por altas fuentes del IPS, a los que ABC tuvo acceso, prueban sin embargo que el vehículo en cuestión, una camioneta Isuzu DMAX 2012 (Chapa BHS355) identificada como el Móvil Nº 72, pasó por un proceso de control técnico apenas 24 horas antes del incidente.

Cronología de la inspección técnica

La documentación de la empresa GILCOPAR S.R.L. con fecha 23 de abril de 2026, indica que el vehículo entró al taller para mantenimiento de motor, instalación de cubre volante y cambio de escobillas, a las 15:18 de la fecha mencionada y, se dejó constancia de daños estéticos previos (guardabarro y faro roto), pero sin fallas mecánicas críticas.

Bajo la Orden de Trabajo 30012840, la empresa tercerizada, con contrato vigente según la LPN 31/25, certificó que el móvil fue “debidamente reparado y se encuentra en buenas condiciones”, cumpliendo con los estándares del contrato 380/2025.

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Para el Sindicato de Enfermería del IPS, esta trazabilidad documental valida la gestión administrativa, quien contrario a lo sugerido por Fretes, mantiene un control estricto sobre la flota, aseguran.

Sindicato de Enfermería denuncia “violencia contra la mujer”

El Sindicato de Enfermería del IPS (SENIPS) emitió un contundente comunicado en repudio a las expresiones de Fretes. El gremio asegura que el presidente de la previsional ejerce violencia política y de género, al denigrar públicamente a una funcionaria con más de 15 años en la institución y una “hoja de vida impecable”.

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Lejos de ser “solo una enfermera”, la jefa cuestionada posee una formación altamente calificada, aseguran desde el gremio, mencionando que la jefa de Transporte, Karina Landaira, es Magíster en Gerencia y Administración de Sistemas y Servicios de Salud por la Universidad Nacional de Asunción (UNA) y además, posee certificaciones nacionales en mecánica y automotriz, lo que avala técnicamente su idoneidad para el cargo.

“Al descalificar a una enfermera, se descalifica a toda la profesión. No se puede seguir ignorando la realidad de un sector históricamente postergado”, reza el comunicado del SENIPS, que también le exige al presidente del IPS el cumplimiento del piso salarial y mejores condiciones laborales.

ABC intentó conversar con la jefa de Transporte, pero no respondió llamadas ni mensajes. Se verificó sin embargo, que Landaira puso su cargo a disposición apenas iniciaron las ocusaciones en su contra y, que hasta la fecha, el presidente del IPS no se habría reunido con la funcionaria para conocer los pormenores de su gestión, solicitarle su curriculum o conversar sobre lo ocurrido con el vehículo el viernes pasado, camino al Chaco.