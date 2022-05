Con 20 encuentros arranca la decimoquinta fecha de Formativas

El encuentro entre Cerro Porteño-Guaireña FC en las categorías Sub 16 y Sub 17 fueron postergados debido a que el plantel azulgrana participó de la primera edición del Torneo Sub 17 “Canteras de América” que se disputa en la ciudad de Rosario (Argentina) hasta la fecha.

Torneo que participó Newell’s de Argentina, Gremio de Brasil, Colo-Colo de Chile, Cerro Porteño de Paraguay y Peñarol de Uruguay. Donde Gremio se consagró campeón y los azulgranas solo consiguieron sumar un punto con su empate de 1-1 ante Peñarol. Su último juego será hoy ante Colo Colo.

Esta semana se llevaron a cabo seis partidos de regularización de Nacional-Resistencia SC y Guaireña FC-Sportivo Ameliano, suspendidos por las inclemencias del tiempo.

Cartelera:

Olimpia - Sol de América en Complejo ODD (Villeta). Viernes: Sub 14 (07:30), Sub 15 (09:30), Sub 18 (13:00) y Sub 19 (15:00). Sábado: Sub 16 (07:30) y Sub 17 (09:30).

Cerro Porteño - Guaireña FC en Parque Azulgrana (Ypané). Sábado: Sub 14 y Sub 18 (07:30), Sub 15 y Sub 19 (09:30).

Resistencia SC – Guaraní en Parque Guasu. Viernes: Sub 14 (07:30), Sub 15 (09:30), Sub 18 (13:00) y Sub 19 (15:00). Sábado: Sub 16 (07:30) y Sub 17 (09:30).

12 de Octubre – Nacional en Nikkei Bellmare (Itauguá). Viernes: Sub 16 (07:30), Sub 17 (09:30), Sub 18 (13:00) y Sub 19 (15:00). Sábado: Sub 14 (07:30) y Sub 15 (09:30).

General Caballero JLM - Sportivo Ameliano en Parque Guasu. Viernes: Sub 16 (07:30), Sub 17 (09:30), Sub 18 (13:00) y Sub 19 (15:00). Sábado: Sub 14 (07:30) y Sub 15 (09:30).

Libertad - Tacuary Fc en Colegialito. Viernes: Sub 14 (07:30), Sub 15 (09:30), Sub 18 (13:00) y Sub 19 (15:00). Sábado: Sub 16 (07:30) y Sub 17 (09:30).

Próxima fecha:

Nacional – General Caballero JLM.

Guaireña FC – Resistencia SC.

Tacuary FBC – Olimpia.

Sportivo Ameliano – Libertad.

Guaraní – 12 de Octubre.

Sol de América – Cerro Porteño.